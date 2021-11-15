【職場熱話】 離職後老闆竟提出一無理要求 打工仔辭職等於沒辭感無奈

不知道大家有沒有試過在辭職後還被公司叫回去幫忙的經歷呢？近日有網民於網上討論區發文指，自己最近明明經已遞信辭職，並準備於兩星期後離職，但其老闆竟告知他，其在最後上班天過後要預留時間回公司進行交接並調教新人，而樓主對此感到十分不解，並認為這要求十分過分。

樓主經歷：

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【職場熱話】 上司不負責任只懂卸膊 打工仔工作量大苦不堪言 網民：每間公司也會有 習慣便好 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「應該答應老闆並在離職後與他談好價錢再回去幫忙。」，「 應該要收取顧問費。」，也有人指，「離職後你能找到我再算吧！」，「只要盡好自己責任，離職後根本不用管他。」。

另有網民指，「 他可能想用推薦信來要脅你幫他免費工作，把推薦信扣起至你回來教會新同事才給你。」。

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責任編輯：關海儀