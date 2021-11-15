  • 23°C
香港時間 : 20211115日 (一) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初創企業】大灣區初創企業前景樂觀 近20%企業預計收入將增長逾倍

環球政經 17:16 2021/11/15

分享：

本年年中（2021年），香港貿發局經貿研究與滙豐合作針對大灣區初創生態及商機進行了一項調查。該研究結果於本日（15日）發佈。研究顯示逾7成受訪者預計未來三年收入將增長達25%以上，而近五分一受訪者甚至預計收入增長將增加超過一倍。

是次研究訪問了308家於2016年後成立，並於大灣區設立公司總部或辦公室的初創企業，並涵蓋大灣區初創圈的主要行業，包括生物科技、資訊科技與硬件製造、創新與專業服務、新經濟和新零售等行業。

【內房危機】 融創折讓配股及減持融創服務 籌74億元還債 孫宏斌另出資35億無息借款【下一頁

香港貿發局研究總監關家明指出大灣區目前匯集了先進製造業、現代服務業、創新科技，對其整體競爭力抱有正面態度。而另一方面，滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍亦表示大灣區匯聚了國際金融市場的集資能力、研究專才和龐大消費市場，認為該區存在巨大潛力。

根據該研究顯示，推測是基於疫情影響，全球各地越來越注重生物科技發展的原因，生物科技的預期增長較其他行業為快，近三成生物科技的初創企業預計公司收入在未來 3 年增長達 100%或以上，而其他行業儘管受限於資金不足，市場競爭激烈，疫情持續等原因而受到影響，但仍有71%受訪者預計公司在未來3年公司收入會增長達25%或以上。

【聖誕熱話】「怪獸公司」重現太古城中心 經典動畫角色陪你過聖誕【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

香港貿發局 大灣區 零售 新經濟 創新科技及應用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？
【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？
【MIRROR】MIRROR有份出席 旅發局跨年倒數演唱會門票 明起一連10天接受登記
【MIRROR】MIRROR有份出席 旅發局跨年倒數演唱會門票 明起一連10天接受登記
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符
【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款