【初創企業】大灣區初創企業前景樂觀 近20%企業預計收入將增長逾倍

本年年中（2021年），香港貿發局經貿研究與滙豐合作針對大灣區初創生態及商機進行了一項調查。該研究結果於本日（15日）發佈。研究顯示逾7成受訪者預計未來三年收入將增長達25%以上，而近五分一受訪者甚至預計收入增長將增加超過一倍。



是次研究訪問了308家於2016年後成立，並於大灣區設立公司總部或辦公室的初創企業，並涵蓋大灣區初創圈的主要行業，包括生物科技、資訊科技與硬件製造、創新與專業服務、新經濟和新零售等行業。

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香港貿發局研究總監關家明指出大灣區目前匯集了先進製造業、現代服務業、創新科技，對其整體競爭力抱有正面態度。而另一方面，滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍亦表示大灣區匯聚了國際金融市場的集資能力、研究專才和龐大消費市場，認為該區存在巨大潛力。

根據該研究顯示，推測是基於疫情影響，全球各地越來越注重生物科技發展的原因，生物科技的預期增長較其他行業為快，近三成生物科技的初創企業預計公司收入在未來 3 年增長達 100%或以上，而其他行業儘管受限於資金不足，市場競爭激烈，疫情持續等原因而受到影響，但仍有71%受訪者預計公司在未來3年公司收入會增長達25%或以上。

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記者：鄭日棱