【異動股】 騰盛博藥新冠抗體有望年底前上市 獲中金首叫買 股價急彈35%

中金發表研究報告，首予騰盛博藥（02137）「跑贏行業」評級，以現金流折現法計，目標價31元。騰盛博藥股價今日（15日）一度炒高至32元，飆升45.5%，收報29.86元，仍升35.2%，成交額1.6億元。

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報告指，騰盛博藥的乙肝管綫產品BRII-179/BRII-835帶來HBV功能性治癒的希望，而新冠中和抗體BRII-196/BRII-198已遞交EUA（緊急使用授權），初步證明其研發和臨床開發能力，並有望在短期內貢獻收入。該行認為，騰盛博藥的布局有望實現差異化競爭。

另據科技日報報道，騰盛博藥與清華大學和深圳市第三人民醫院共同成立的騰盛華創，已研發出中和抗體聯合療法，於10月9日向國家藥監局提交附條件上市申報材料，有望12月底前獲得批准上市。

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記者：郭秀慧