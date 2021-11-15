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【Good Food,Good Mood@iM網欄】那些年，我們一起蒲過的夜店 Dragon-i

名人薈萃 17:00 2021/11/15

分享：

那些年，我們一起蒲過的夜店 Dragon-i

所謂「人不輕狂枉少年」，要數夜蒲最活躍的年代，必定是大學那三年：剛成年、能合法地進入夜店、合法地飲酒，正值青春年少，風華正茂，很難不被那紙醉金迷、五光十色的生活所迷倒。隨著年齡漸長，夜蒲的興緻逐漸減退，有時寧願靜靜地「宅」在家中，或選一些比較體面的餐廳，陪伴家人、朋友，連飲酒也要挑來飲，不想浪費珍貴的光陰。最近，在朋友口中再次聽到「Dragon-i」這個名字，說的不是有關夜蒲的資訊，而是稱讚她們的中菜有多好，聽著覺得有趣，決定一試。

 

Dragon-i曾經是香港最熱門的夜場之一，不同國籍的模特兒、城中名人等，頻頻在此出沒，人人「戰衣」加身，好不熱鬧。多年後的今晚，萬萬想不到我會身穿便服，一臉素顏，與老公及老爺奶奶結伴前來。打開餐牌，全是家常便飯的「大路」中菜，因為與老人家同行，所以盡量點些清淡的。前菜先來一碟「日式胡麻醬凍菠菜」，濃稠的醬汁微辣帶酸，十分惹味，侍應還細心地為我們準備額外醬汁，喜歡味濃的話可再添一點。

 

天氣漸涼，點了「蟹肉粟米羹」來暖暖身，粟米羹是一貫的味道，可幸他們用的是真蟹肉而不是蟹柳，還可以吧！

 

主菜「東江沙薑雞」是必點菜式，淋在雞上的芡汁晶瑩剔透，雞皮微黃，雞肉出乎意料的嫩滑，與沙薑香味十分匹配。

 

以為「蝦仁炒蛋」簡簡單單，怎料也有驚喜。蛋香滑溜不在話下，「蝦仁」的大小卻是出奇地大，數量更達8隻之多，連老爺奶奶也讚他們慷慨。

 

「燒汁樹菇牛仔柳」以「炸蜂巢」載著，貪得意搣了點吃，淡而無味，證明它真的只是盛餸的「器皿」，反觀身為主角的牛仔柳爽嫩，肉味濃郁，醬汁調得相當對辦，很惹味！

 

其實還點了「上湯金銀蛋菠菜」和「金菇瑤柱炆伊麵」，開頭因為菜名太平凡所以放棄影相，吃一啖，哇，又幾好味喎，調味甚佳，可惜外觀已被破壞，無相為證。總括而言，Dragon-i彷彿像喜愛夜蒲的玩家「從良」後變成良家婦女，菜式沒有大驚喜，卻實而不華，踏實美味，下次一定會再來，一試其招牌「拔絲咕嚕肉」及「川汁明蝦球」！

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！

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