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【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬

理財智慧 18:18 2021/11/15

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不知道平日大家會不會參加同學聚會呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己最近出席了一次中同聚會，然而在聊天下得悉自己很多的中同不論是人工或是職級也比自己高，而這使樓主感到自己十分無能，整頓飯只能強顏歡笑，因此他向網民詢問是否不應再參加同學聚會。

樓主經歷：

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【職場逸聞】芬蘭擬立法允許員工查看同事薪酬 以縮窄性別薪酬差距 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你的工作是你自己選擇的。」，「 香港有很多人比你的月薪更少。」，也有人指，「香港人經常跟別人說自己月入3、4萬，但天天加班，被老闆罵卻只是有苦自己知。」。

另有網民指，「 出席同學聚會不一定會被問人工，但卻一定會問你做甚麼工，甚麼職位及有沒有拍拖，你既然出席便應有心理準備。」。

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責任編輯：關海儀

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