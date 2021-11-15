【數碼貨幣】加密貨幣交易需求上升　調查：中央銀行數碼貨幣港人成首選

▲ 科技金融服務支付服務商FIS 9月就進行一項調查，發現35%受訪港人預計會在未來5年內使用虛擬貨幣或中央銀行數碼貨幣作為主要支付方式。

加密貨幣等虛擬資產加速發展，香港如實惠亦可以以加密貨幣付款。科技金融服務支付服務商FIS 9月就進行一項調查，發現35%受訪港人預計會在未來5年內使用虛擬貨幣或中央銀行數碼貨幣作支付方式，接近23%受訪者表示，有計劃使用數碼貨幣購買部分商品和服務，12%表示數碼貨幣將會成為其主要支付方式。

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FIS調查訪問了超過1,800名18歲以上的香港消費者，研究發現，雖然虛擬貨幣作為一種相對較新的支付方式，目前商家尚未廣泛提供，但部分香港人已抱開放態度視之為一項可行的支付選擇。就算中央銀行數碼貨幣（CBDC）尚未在市場上正式開發，該已成為港人首選的數碼貨幣類型，有15%受訪者表示將會使用，相對於虛擬貨幣（8%）和穩定幣（stablecons）（5%）高，另外19%港人表示沒有特別偏好並將會使用所有類型的數碼貨幣。

此外，FIS報告亦顯示，推動消費者使用中央銀行數碼貨幣或虛擬貨幣，作為主要支付方式的因素包括：傾向使用中央銀行數碼貨幣的港人基於該貨幣受政府支持，認為它相對安全（72%），及更穩定（64%）。

其中33%受訪港人傾向使用中央銀行數碼貨幣，主要是因為他們認為使用虛擬貨幣電子錢包風險較高。53%港人表示虛擬貨幣轉換現金時無需課稅，是吸引他們使用虛擬貨幣的首要原因。

過半受訪者 願意用無收銀付款方式

疫情期間，港人亦加深了對非接觸式支付（contactless and rictionless payment）的興趣，其中53%受訪者指，願意嘗試或使用無收銀付款方式（cashier-less payments），如「Scan-and-go」結帳功能。25%表示，傾向使用穿戴式感應支付裝置，如智能手錶或智能戒指支付。另外，27%港人傾向透過生物辨識技術進行支付。然而，有關個人私隱及資料安全性的問題，依然為受訪者的主要顧慮。

Worldpay全球電子商務亞太地區總經理Phil Pomford表示，雖然港人使用數碼貨幣支付生態的發展仍未成熟，加上本地零售商戶也尚未提供相關支付服務，但目前已有不少港人願意嘗試，已是不錯的進度。他也提到，部分行業對虛擬貨幣的需求大幅增加，例如非同質化代幣（NFT）市場因建基於區塊鏈分散式帳本技術，將會需要使用加密科技。

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責任編輯：曾曉汶