【加密貨幣】FIS調查報告：35%港人有意未來5年用數碼貨幣進行消費

根據金融服務支付服務商 FIS (NYSE: FIS) 最新的數據顯示，有35%的港人表示有意於未來五年內使用加密貨幣或中央銀行數碼貨幣作為支付方式，當中包括接近23%表示有計劃使用數碼貨幣購買部分商品和服務，更有12%表示數碼貨幣將會成為其主要支付方式。

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FIS於今年九月向超過1000名18歲以上的香港消費者進行調查。 研究發現，儘管加密貨幣是一種相對較新的支付方式，目前商家尚未廣泛提供，但部分香港人已抱開放態度視之為一項可行的支付選擇。即使中央銀行數碼貨幣 （CBDC）尚未在市場上正式開發，該已成為港人首選的數碼貨幣類型，調查當中，有15%的受訪者表示將會使用 CBDC，高於加密貨幣和穩定幣。另外，亦有19%港人表示沒有特別偏好並將會使用所有類型的數碼貨幣。

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Worldpay 全球電子商務亞太地區總經理 Phil Pomford 表示，雖然加密貨幣正在迅速普及，但港人使用數碼貨幣支付的生態發展仍未成熟。有鑑於數碼貨幣支付方式的構念仍較新穎，許多本地零售商戶尚未提供相關支付服務，但仍然有35%的港人有計劃在短期內使用加密貨幣或中央銀行數碼貨幣作為主要支付方式，印證著該支付領域極具潛力。Phil Pomford又指，目前部分行業對加密貨幣的需求大幅增加，例如非同質化代幣 （NFT，Non-Fungible Token），市場因建基於區塊鏈分散式帳本技術，將會需要使用加密科技。

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責任編輯：羅浩濂