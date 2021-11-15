【燃氣股】料市場競爭加劇　美銀齊予3大燃氣股「跑輸大市」評級

美銀證券發表報告指，國家能源局於9月底發布能源行業改革計劃，該行料將令行業的天然氣直接銷售增加、競爭加劇、天然氣銷售單位毛利下降及銷氣量減少。

另外，內房收緊，今年8月及9月的住宅建設新開工面積分別按年下跌15%及14%，較2019年水平低14%及17%，預期今年全年的新開工將按年降8%至10%，明年基礎情境下則料或按年降4%至8%，最差情境更可能降20%至30%，料進一步損害燃氣股利潤。

受競爭加劇及房市收緊影響，美銀調整多間中資城市燃氣商接駁量、銷氣量及資本開支等預測，將中國燃氣(00384) 股份目標價由20元降至17.8元，華潤燃氣(01193) 目標價由35.5元降至33.6元，新奧能源(02688) 目標價則維持83.6元，三企評級均予「跑輸大市」。

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