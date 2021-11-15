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【人幣定存】人民幣1年定存息最高2.8厘 本周抽資310億料挾高拆息

16:40 2021/11/15

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周三財政部推60億元人民幣國債，周五人行又發250億元人民幣央票，市料人幣定存息率隨拆息持續高企。

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憧憬美國提早加息，刺激美滙指數突破95大關，但人民幣滙價並未如其他非美貨幣捱沽，仍守穩6.4關，今午（11月15日）更高見6.38。何況港銀的人民幣定期存款亦繼續加息，例如上周建行亞洲調高一年人幣定存息率0.05厘，新息率至2.6厘，打入5甲列。而專家對人民幣續保持樂觀預測，最牛更料今年底可挑戰6.35，存戶有望滙息兼收。業界預期，人民幣定期存款息持續高企，因本周三（17日）國家財政部來港發60億元（人民幣，下同）國債，及至本周五（19日）人行又推250億元央票，合共抽資310億元，勢推高拆息。

此外，比併大小銀行，目前12個月期最高息呈雙冠王，南商與富邦該存期存息齊為2.8厘，但南商的入場費較低，為10萬元人民幣，且月月派息，反觀富邦要30萬港元。不過，如以存款上限計，富邦不設存款限額，要是大戶斥1000萬港元，開立1年定期存款有2.8厘，全期賺息28萬港元，豪擲1億港元更有280萬港元利息落袋，但未扣除港元兌換為人民幣的買賣差價。至於工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion）的起存額僅1元，半年期享2.4厘年息，堪稱低門檻最高息。而參考今天離岸人民幣1年拆息高見3.18厘，反映中小行的特惠息仍有水位。

3個月港元定存最高息3厘【下一頁

專家認為，即使明年美國開始加息，如花旗料明年中便出手，惟星展財資市場部董事總經理王良享對媒體說，聯儲局料採漸進式的溫和加息策略，既因明年中美國舉行中期選舉，勇進加息不利美股，影響拜登選情；復添美國受雙赤所困，加息過急唯恐加重發債成本。正因市場預期美國今趟的加息周期不似上次頻密，令10年期美債息暫未重上兩厘，熱錢班資回朝之憂紓緩。而人民幣的息差優勢暫未明顯遭削弱，舉國家財政部於本周三透過金管局旗下CMU債務系統，來港發行60億元國債，當中10年期國債佔10億元、指導價的票面息率高達4.15厘，遠較美債同期僅約1.6厘高。況且，人民幣定期存款兩厘息選擇多，遂成為追息族的首選高息外幣。

光大新鴻基外滙策略師黄俊能回應本報查詢說，維持對人民幣較為樂觀的觀點，今年底6.35目標價未有改變，料3大有利因素支持滙價，包括：

（1） 區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）將於明年1月生效，有助紓緩國內出口放緩的情況。內地作為區內最大的經濟體，且力主RCEP，以本土貨幣人民幣計價將是大趨勢，所以不論是協定生效前後，預期人民幣需求將會持續增加；

（2）雖然內地出現供電短缺，令經濟活動受阻。但隨着總理李克強於國務院常務會議提出3招解決供電危機，相信情況於短期內有望改善，經濟將會重回正常軌道；

（3）美元受加息預期支持，令一眾非美貨幣跌破近期的支持水平，但人民幣仍保持於6.37至6.41區間運行，表現相對平穩。加上以上的正面消息支持，相信會增加境外資金投資人民幣資產的信心，對人民幣有積極作用。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

加息 美國聯儲局 富融銀行 虛擬銀行 富邦銀行 南洋商業銀行 建行亞洲 人民幣 定期存款 人民幣定期存款

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