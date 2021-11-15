▲ 【大行報告】摩通：明年首季內房銷售增長仍疲弱 料更多內房股進行配股等融資活動

摩根大通認為，內房10月份銷情及建造活動疲弱是預期之內，由於信貸略為放寬，估計11月及12月情況會有輕微改善，但第四季仍是淡季，按年銷售額料跌15%至20%。受累於高基數效應，明年首季銷售增長仍偏低，料明年第二季銷售及新工動工才有機會轉為正數。

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由於第二季及第三季土地銷售下跌17%及44%，10月份新屋動工按年下跌34%，與摩通估計相若，預期年底前新屋動工仍然冷清，全年料跌一成。目前仍未見到土地市場有顯著復甦跡象，10月份土地銷售跌幅擴大至56%，預期弱勢會持續至明年第二季，甚至第三季。

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摩通又指，從融創中國 （01918） 配股集資來看，進一步證明內房未來可能會有更多融資活動，發展商在市場不景氣及預售資金監管趨嚴下，流動性普遍仍面對挑戰。雖然內地有早期放寬信貸的跡象，但摩通估計內房發展商仍需數個月時間才可緩現金流緊張的情況。

摩通估計，未來會有更多內房股透過配股、供股、股東無息貸款及出售子公司股權等方式進行融資，內房料於未來2至3個月出現復甦，但行業波動性仍偏高。

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