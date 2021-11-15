【公關大娜移@iM網欄】神遊2020世博盛宴 杜拜求才若渴謀後路

「有錢就是任性」，非常適合用來形容杜拜。一直不願受疫情束縛，封關不情不願，向遊客中門常開，阿聯酋航空更開創先河向乘客免費奉上Convid-19醫療保險，償金高逾130萬元，甚至連殮葬費也備妥；一心只為拯救航空及旅遊業。

受疫情拖後足足一年的2020世博會，杜拜也下了重本，傾倒70億美金，耗時6載，終於上月在沙漠郊外火熱登場，展期至明春3月，冀吸2500萬全球商旅。若無疫情的阻撓，想必我已奔去朝聖，親手撫摸杜拜館那隻展翅的白色獵鷹，出自西班牙名師之手，磅礴的氣勢最啱打卡呃Like。

主題館Terra的造型是一棵智能生命樹，太陽能板做樹葉，回收再造的鋼材鑄成樹幹枝丫，還有汙水回收系統，以節省耗水量。這棵樹不會因世博結束而拆卸，靜候疫後重返的遊子前來膜拜。

杜拜不單任性，還極之進擊，連德國慕尼黑啤酒節亦要搶來辦，邀請「大隻佬」阿諾舒華辛力加助興，為世博會增添聲色，隨即惹來日耳曼民族的聲討和謾罵，一如南韓將端午節據為己有登記為世界無形資產，觸怒了中國同胞。

杜拜年少氣盛，石油儲量僅佔阿聯酋總量的5%，快將耗盡，急急腳要謀定後路，幾月不見，城市群中必多了幾幢摩天大廈。帆船酒店、棕櫚島、哈利法塔還未足夠，今年初又落成「衣夾塔」，以色列藝術家Zygo以不起眼的木衣夾為原型，寓意一塊夾是杜拜，另一塊為以色列，緊繫相連。

移民杜拜或許不錯，至少工作機會俯首即是，這座85%外來人口的沙漠之城，誓以旅遊業、高科技和中東金融中心來發圍，阿聯酋人靠油致富，當然翹手享福；大興土木和科技興邦的硬功夫，全仰賴輸入海外人手，多來自印度、巴基斯坦和菲律賓。

據報，杜拜月入中位數達四至五萬元，免入息稅，雙重國籍，確實吸引。惟剝削虐待外勞的劣行常招人話柄。當地禁忌亦有不少：電話的FaceTime 功能被閹割；不準用WhatsApp、Facebook和Snapchat ；嚴禁公開飲酒；齋戒月公開場合禁食；禁公開親密行為；禮拜日至四要返工，周五及六才放假。窮奢極侈的豪城和豐厚的金錢回報，若補償不了繁文縟節對你的煩擾，看完Terra就打道回府罷了。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！