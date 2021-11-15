【科技監管】淡馬錫﹕待中國科技監管略為明確後 才部署更多資金

▲ 淡馬錫稱，會待中國科技監管略為明確後，才部署更多資金。

新加坡主權基金淡馬錫（Temasek）首席投資策略師Rohit Sipahimalani稱，可能會等到中國科技領域的監管行動略為明確後，淡馬錫才會對中國科技公司部署更多資金。

Sipahimalani接受《日經》訪問時指，投資者現時的憂慮是，無人知道科技公司需要做些甚麼去遵守中國政府的要求。所以，投資者很難知道這些公司能否及會否做到，以及對於公司會有甚麼影響。基於上述原因，中國科技公司「變得難以投資」。

Sipahimalani料，未來幾個月會看到中國科技監管的明確性，並預期監管措施將塑造出一些贏家與輸家。縱使如此，中國仍是淡馬錫的焦點，Sipahimalani稱，醫療科技、生物科技、電動車及可再生能源，都是淡馬錫繼續留意的中國高增長行業。

Sipahimalanis透露，淡馬錫目前尤其關注中國在反壟斷立場上的明確性，亦即當局如何定義壟斷，以及對企業會施加甚麼限制，以滿足北京的監管指標。

根據淡馬錫7月份的報告，公司對中國的投資佔其整體投資組合比重為27%。淡馬錫在中國科技公司的持股包括阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、螞蟻集團及滴滴出行（美： DIDI）。Sipahimalani相信，中國的科技平台不會消失，因為它們製造數以百萬計的就業職位，但這些平台的營運框架及營運規則或會出現一些轉變，並會影響到有關公司的價值。

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