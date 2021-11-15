MONACO ONE首輪341伙即日全沽清　加推123伙　周四再銷售

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE在上周六（13日）進行首輪銷售342伙，當中341伙以價單形式推售的單位在即日全數沽清，銷情極佳。發展商隨即加推項目價單第4號，並上載新一份銷售安排，定於本周四（18日）再賣樓。

新一張價單涉及123伙單位，戶型包括81個一房、31個兩房及11個3房，價單定價由908.6萬至2,032.5萬元，價單呎價由26,891元至34,523元。新價單保留最高12%折扣率，整批折實售價由799.6萬至1,788.6萬元，折實呎價則介乎23,665元至30,381元，折實平均呎價為25,533元。發展商表示，撇除座向、景觀、樓層等因素，是次加推加價約2%。

發展商亦同時上載新一份銷售安排，定於本周四（18日）發售150伙單位，戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積由326至671平方呎不等。整批折實售價由792.1萬元至1,788.6萬元不等，折實呎價則由22,550至30,381元。

MONACO ONE示範單位

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