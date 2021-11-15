【內房危機】 融創折讓配股及減持融創服務 籌74億元還債 孫宏斌另出資35億無息借款

內房股繼續撲水，融創中國（01918）折讓近11%配股及減持旗下融創服務（01516）約5.1%現有股份，套現合共約74億元還債。融創股價今日（15日）一舉跌破多條平均綫，低見14.88元，收報15.08元，急挫11.5%；融創服務跌幅更深，低見13.54元，曾跌18.2%，收報13.8元，仍跌16.7%。

大行予融創中國投資評級及目標價﹕

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融創宣布以每股15.18元先舊後新配售3.35億股，較上周五（12日）收市價折讓近11%，並以每股14.75元，同樣較上周五收市價折讓近11%，配售旗下物管公司融創服務1.58億股或佔已發股本5.1%，合計淨籌73.4億元，擬一半用於一般營運資金。假設配售按預期完成，融創中國持有的融創服務股權將由約69.24%下降至約64.14%，融創服務仍為集團附屬公司。

另外，融創中國控股股東兼董事會主席孫宏斌將自有資金4.5億美元（約35億港元），以無息借款形式提供給集團使用，以支持經營發展。

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記者：郭秀慧