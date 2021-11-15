  • 23°C
香港時間 : 20211115日 (一) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】 融創折讓配股及減持融創服務 籌74億元還債 孫宏斌另出資35億無息借款

股樓投資 16:49 2021/11/15

分享：

內房股繼續撲水，融創中國（01918）折讓近11%配股及減持旗下融創服務（01516）約5.1%現有股份，套現合共約74億元還債。融創股價今日（15日）一舉跌破多條平均綫，低見14.88元，收報15.08元，急挫11.5%；融創服務跌幅更深，低見13.54元，曾跌18.2%，收報13.8元，仍跌16.7%。

大行予融創中國投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +5
    +4

融創宣布以每股15.18元先舊後新配售3.35億股，較上周五（12日）收市價折讓近11%，並以每股14.75元，同樣較上周五收市價折讓近11%，配售旗下物管公司融創服務1.58億股或佔已發股本5.1%，合計淨籌73.4億元，擬一半用於一般營運資金。假設配售按預期完成，融創中國持有的融創服務股權將由約69.24%下降至約64.14%，融創服務仍為集團附屬公司。

另外，融創中國控股股東兼董事會主席孫宏斌將自有資金4.5億美元（約35億港元），以無息借款形式提供給集團使用，以支持經營發展。

同場加映﹕【iM會客室】港股應跌唔跌是六中護盤還是中美破冰

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

融創服務（01516） 港股 融創中國（01918） 配股 配售

上一篇文章

【史上最貴名畫】沙特王儲以4.5億美元買達文西畫作　但有機會買到「贗品」

下一篇文章

【加密貨幣】FIS調查報告：35%港人打算未來5年使用數碼貨幣 更有12%表示將成主要支付方式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符
【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符
【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？
【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
【MIRROR】MIRROR有份出席 旅發局跨年倒數演唱會門票 明起一連10天接受登記
【MIRROR】MIRROR有份出席 旅發局跨年倒數演唱會門票 明起一連10天接受登記
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款