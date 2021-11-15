【Tesla】美傳奇投資者警告：Tesla處於泡沫　估值假設比「FAANG」成功多幾倍

▲ 美傳奇投資者Jeremy Grantham警告：Tesla處於泡沫

特斯拉（Tesla，美：TSLA）市值逾萬億美元。有「傳奇災難預言家」之稱、資產管理機構GMO創辦人Jeremy Grantham認為，Tesla的股票處於泡沫之中，Tesla將面臨Benz、BMW、Volkswagen等偉大車企的電動車競爭，維持現有估值根本不可能。

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Jeremy Grantham指，Tesla的估值是假設它不僅取得輝煌的成功，而且比資本主義歷史上最偉大的公司，例如「FAANG」的成功多出幾倍。他指出，Tesla的市銷率（PS）是Facebook（Meta，美：FB）、亞馬遜（美：AMZN）和其他科技巨頭的幾倍。

他還警告，今天的投資者比1929年大崩盤前，或科技和房地產泡沫期間更盲目樂觀，「（資產）價格永遠不會下跌，你所要做的就是買入，這樣想的人比以往任何時候都要多」。

Jeremy Grantham亦提及通脹問題，指通脹是1925年以來市場衰退的頭號預測因素，但這首度被市場忽視。他說，聯儲局自沃爾克（Paul Volcker）以來，沒有做過一件正確的事，所有的主席都鼓勵了非常危險的資產泡沫。」

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編輯：區嘉俊