【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務

串流平台Disney+明日（16日）正或登陸香港，香港寛頻今日（15日）宣布連串獨家優惠，在觀看Disney+的同時，更可享受免費12個月寬頻上網或流動通訊服務。

由明日起，凡現有及新客戶訂閱Disney+服務時，即可享有以下優惠：

指定免費 12 個月寬頻服務，並豁免安裝費；

指定免費12 個月5G流動通訊服務，並豁免行政費；或

香港寬頻賬戶獲回贈最多六個月Disney+服務月費

香港寬頻持股管理人及行政總裁－住宅方案蕭容燕表示：「香港寬頻作為Disney+於香港的獨家寬頻服務夥伴提供和銷售Disney+服務，不單為客戶帶來迪士尼標誌性品牌和角色系列無比精彩的世界級內容，同時提供極速寬頻及流動通訊網絡所帶來的極致觀賞體驗。這次合作正正是我們一直擴展無限合一策略的又一力證，為客戶帶來選擇眾多、高質素又超值的服務。」

香港寬頻 Disney+計劃詳情1 月費 每月HK$73 合約期 24個月 內容庫 迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理和Star 六大品牌；內容包括逾1,200套電影及超過16,000集劇集 優惠 免費12 個月指定 寬頻服務1 免費12 個月指定 5G流動通訊服務1,3 額外可享 · 豁免安裝費 · 額外一個月免費寬頻上網服務2 · 寬頻即裝即免費用，至客戶原有寬頻合約到期。免費12個月服務仍可於客戶原有寬頻合約到期後開始4 · 豁免行政費 · 額外一個月免費流動通訊服務2 · 免費12個月服務可享最多180日延遲啟動服務 主要特色 · 高質影像，零商業廣告 · 支援高達4部裝置同時串流 · 精彩影片可下載至多達10部裝置供線下觀看 · 每個Disney+賬戶可創建多達7個使用者 · 提供中文字幕，部份更有粵語配音 · 家長監護功能

客戶也可簽訂24個月合約享六個月Disney+服務月費回贈的計劃，而簽訂12個月合約計劃的客戶則可享三個月Disney+服務月費回贈。

【串流平台】Disney+ 11月16日正式登陸香港 最多7人共同收看年費為738元：【下一頁】

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責任編輯：潘曉豐