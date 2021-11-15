【COP26】約翰遜：協議為煤炭敲響喪鐘 改變遊戲規則

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26） 經過加時會議後，終在上周六（13日）達成《格拉斯哥氣候協議》。其中COP26會議主辦國英國，首相約翰遜周日（14日）表示，這是一份改變遊戲規則的協議，為煤炭發電敲響「喪鐘」。但約翰遜承認，對有國家最後一刻提出修改字眼感到失望。

最終協議達成 印度最後階段削弱淘汰煤炭惹不滿 【下一頁】

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周日表示，歡迎COP26發表的《格拉斯哥氣候協議》（Glasgow Climate Pact），認為是改變遊戲規則的協議。

約翰遜指，有個別國家包括印度在最後一刻反對，提出修改字眼，將原來「逐步淘汰」（phase out）改為「逐步減少」（phase down）使用煤炭，他承認對此感到失望，雖然可透過遊說、勤誘及鼓勵，但不能強逼主權國家做它們不想做的事。

協議最終願意修訂字眼，約翰遜認為措辭改變亦沒有產生太大影響，因為最終目標幾乎不變。

氣候談判陷僵局 4大分歧成障礙 【下一頁】

今次是聯合國氣候會議歷史上，首次有協議明確就減少煤炭使用提出解決方法，約翰遜形容協議 為「煤炭發電敲響喪鐘」（sounded the death knell for coal power），是一項了不起的成就。

COP26主席的英國高級氣候官員岑浩文（Alok Sharma）則稱，中國及印度需要在減煤議題的立場上，向受氣候變化影響的發展中國家作交代。他亦如約翰遜，否認COP26協議失敗告終。

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責任編輯：郭麗明