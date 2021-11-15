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【史上最貴名畫】沙特王儲以4.5億美元買達文西畫作　但有機會買到「贗品」

環球政經 16:58 2021/11/15

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美國《太陽報》報道，2017年由沙特王子以天價4.5億美元買入一幅耶穌俏像畫——《救世主》（The Salvator Mundi），這幅畫作被稱為「男版蒙娜麗莎」、傳聞由達文西（Leonardo da Vinci）所繪的，不過現在則有人認為這幅畫作，只是由達文西監督，而非由他所畫。

報道指，《救世主》雖失傳已久，但就獲世界各地的專家的驗證屬達文西的真跡，惟現時人們認為，這幅畫只由達文西的助手或學生繪製的，即使有達文西本人的筆觸也只佔小部分。經過《藝術報》（The Art Newspaper）的報道後，這幅價值不菲的畫作或會遭「削價」。

【拍賣會】11件畢卡索藝術作品於賭城拍賣 《紅橙色貝雷帽的女子》以3.15億港元成交較預期高出逾7,700萬元 【見下頁

英國國家美術館於2011年在達文西展覽中，曾展出這幅畫作，但藝術策展人和歷史學家Vincent Delieuvin質疑，更指出《救世主》有部分「質素低得驚人」（ "of surprisingly poor quality"）。

報道續指，2017年的官方買家是Badr bin Abdullah Al Saud，一位較少人認識的沙特王室成員，且沒有藝術收藏的背景。但民眾普遍認為，他只是代表沙爾曼王子（Prince Mohammed bin Salman）購買這幅傑作。

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這幅畫作曾一度消失了幾個世紀，之後於2005年出現在紐奧良的一家拍賣行，當時經銷商只花費1,175美元買下它，但修復人員隨即表示這很有可能是達文西的真跡。及後至2013 年，《救世主》以高達 1.27 億美元的價格賣給了一位俄羅斯「大佬」（oligarch），後來沙特王子才於2017年，在紐約佳士得拍賣會上購入，更成為歷來在公開拍賣會上最昂貴的藝術品。

 

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撰文 : 陳楚琨

達文西 皇室 買入 拍賣 成交 文娛藝術 展覽 美國 太陽報 美元

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