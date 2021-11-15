【美股焦點】科技股投資大師：暫不增加FAANG倉位

▲ 著名科技股投資者米克斯表示，暫不增加FAANG倉位

美國著名科技股投資者、曾為美銀美林管理全球最大科技基金的米克斯（Paul Meeks）接受外媒訪問時表示，華爾街低估了全球半導體短缺將持續的時間，認為「缺芯」問題可能會持續至2023年，未來購買新手機和汽車都可能變得更艱難。他又指暫不會投資「FAANG」。

「一些公司實際上將無法發貨，如果他們不能出貨，業績可能會令人失望。」米克斯表示：「他們的股票太貴了，可能會下跌，不會下降一點，可能會下降很多。」

半導體板塊大漲，米克斯預計，芯片股還有更大的上漲空間，但就擔心「FAANG」的表現，尤其是蘋果（美：AAPL）。

蘋果大約50%業務仍來自iPhone。iPhone嚴重短缺，上季損失了數十億美元的收入。

他認為問題在今年假期會加劇，許多無法按時拿到產品的消費者將感到失望，而Google（美：GOOG）是他唯一會考慮新增倉位的FAANG股票，「它沒有Facebook（美：FB）的監管問題」。

「坦白說，其他的FAANG股票，如果你持有它們，我可能也會持有，但不會將新的資金投進去」。據披露，米克斯目前持有蘋果、微軟（美：MSFT）、Alphabet、Meta（Facebook）、亞馬遜（美：AMZN）、博通（美：AVGO）、微芯科技（美：MCHP）、台積電（美：TSM）等公司。

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編輯：區嘉俊