【MIRROR 5G Plan】CSL推MIRROR手機5G Plan 12子專屬SIM咭仲有限量珍藏品（多相）

MIRROR人氣爆燈，不少品牌只要是由MIRROR成員代言或拍廣告的商品都能大賣，故成了廣告商的搶手貨。今日，同系的Csl亦宣布找來MIRROR為旗下5G Plan任代言，推出「csl. 5G x MIRROR」服務計劃，且破天荒提供「一人一Plan」鏡粉們可自由選擇專屬的MIRROR 12子團體頭像或單獨頭像SIM卡，而且還有限量珍藏品如MIRROR 5G珍藏卡、海報、MIRROR AR月曆。

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由即日起，12 套全新「csl. 5G x MIRROR」服務計劃分別設有298元（12GB+18GB額外本地流動數據）或398元（80GB+30額外本地流動數據）的月費計劃。其中申請398元計劃的客戶可享高達110GB之5G本地流動數據以及超強視聽娛樂服務，當中包括Viu升級會員服務及MOOV 24bit音樂服務，盡享MIRROR熱播歌單及緊貼MIRROR每日動態。

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此外，csl.亦推出以鏡頭辨認圖像的嶄新擴增實境（AR，Augmented Reality）體驗，客戶只須透過csl. 5G Lens App 掃描MIRROR珍藏卡上或戶外廣告的圖像，便可即時令靜態圖像變成動態影片，緊貼MIRROR最新動向。客戶更可尊享一系列 MIRROR 珍藏品。

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記者：張以正