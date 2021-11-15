  • 23°C
香港時間 : 20211115日 (一) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR 5G Plan】CSL推MIRROR手機5G Plan 12子專屬SIM咭仲有限量珍藏品（多相）

理財智慧 17:57 2021/11/15

分享：

MIRROR人氣爆燈，不少品牌只要是由MIRROR成員代言或拍廣告的商品都能大賣，故成了廣告商的搶手貨。今日，同系的Csl亦宣布找來MIRROR為旗下5G Plan任代言，推出「csl. 5G x MIRROR」服務計劃，且破天荒提供「一人一Plan」鏡粉們可自由選擇專屬的MIRROR 12子團體頭像或單獨頭像SIM卡，而且還有限量珍藏品如MIRROR 5G珍藏卡、海報、MIRROR AR月曆。

ViuTV打造特色節目 魯庭暉：製作團隊應記一功【見下頁】

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

【MIRROR三周年】MIRROR人氣爆燈 ViuTV魯庭暉：MIRROR剛起步 還未到值得高興的時候【見下頁】

由即日起，12 套全新「csl. 5G x MIRROR」服務計劃分別設有298元（12GB+18GB額外本地流動數據）或398元（80GB+30額外本地流動數據）的月費計劃。其中申請398元計劃的客戶可享高達110GB之5G本地流動數據以及超強視聽娛樂服務，當中包括Viu升級會員服務及MOOV 24bit音樂服務，盡享MIRROR熱播歌單及緊貼MIRROR每日動態。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【ViuTV吉祥物】ViuTV鎮台之寶除了姜濤 仲有佢...生啤負責氹人開心只送不賣【見下頁】

此外，csl.亦推出以鏡頭辨認圖像的嶄新擴增實境（AR，Augmented Reality）體驗，客戶只須透過csl. 5G Lens App 掃描MIRROR珍藏卡上或戶外廣告的圖像，便可即時令靜態圖像變成動態影片，緊貼MIRROR最新動向。客戶更可尊享一系列 MIRROR 珍藏品。

 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【MIRROR代言Samsung】想換姜濤AnsonLo同款手機又怕用唔慣點算好？Samsung貼心服務幫到你【見下頁】

MIRROR 12月演唱會 登記網上行「光纖入屋」寬頻及指定增值服務即送音樂會門券２張【見下頁】

【MIRROR代言Samsung】摺疊屏幕手機成未來主流 Samsung與MIRROR形象相近拓新世代用家【見下頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

香港電訊－SS（06823） Mirror csl 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
【有盈退休】曾智華：西瓜及債 不懂勿買
【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？
【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？
【MIRROR】MIRROR有份出席 旅發局跨年倒數演唱會門票 明起一連10天接受登記
【MIRROR】MIRROR有份出席 旅發局跨年倒數演唱會門票 明起一連10天接受登記
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符
【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
【買樓理財】日出康城升值驚人　LP6一房單位　3年帳賺逾四成
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款