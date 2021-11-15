【港元定存】3個月港元定存最高息3厘 虛擬銀行紛加存息爭吸跨年錢

▲ 匯立是繼天星及富融以來，為第3間虛擬銀行加3個月港元定期存款。

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還有個半月已是年底，憧憬跨境通關在即，港銀紛加港元定期存款息，當中又以3個月為主戰場，過去一周5中小行皆向此存期埋手，包括集友今天（11月15日）調升3個月港元定存年息0.05厘，新息率至0.7厘。而3間虛擬銀行也先後加息、招商永隆亦追趕加息快車，專家預期，業界力吸跨年錢，畢竟近日港滙轉弱，直逼7.8，遂令中小同業較審慎。

在年關前的加息戰中，以虛擬銀行激鬥連場，匯立（WeLab Bank）調升3個月港元定存年息0.1厘至0.85厘，打入高息榜5甲列，超越小米 （01810） 牽頭參股的虛銀、天星（AirStar Bank）同存期的0.8厘年息。不過，兩行年息皆不敵騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），因後者自本月起已兩連加，累升3個月港元定存年息0.35厘，新報1.1厘，而排第2位。

港元定存7天5.8厘優惠延至周三【下一頁】

不過，另一虛擬銀行卻逆市減息，眾安（ZA Bank）於上周四（11日）狠削3個月港元定存年息0.15厘至險守0.5厘。同樣，富邦今天也減此短存年息0.1厘至0.75厘；，但該行保持相同存期另有1厘息之選，跟花旗看齊膺高息榜季軍。

而比併3個月港元定期存款，目前以工銀亞洲的3厘膺冠絕全城的高息王，緊接其後是富融1.1厘，而花旗及富邦的1厘亦位列三甲。

觀乎今天反映銀行資金成本的3個月拆息報0.17464厘，但一眾大小行的同期存息皆逾0.18厘，如發鈔行渣打香港 （02888） 有0.3厘，恒生 （00011） 享0.4厘，東亞 （00023） 更達0.55厘，凸顯業界不惜牌面上蝕本搶存。再者，中小行更勇進，例如信銀國際及大新 （02356） 同存期年息俱為0.7厘，建行亞洲更達0.75厘等。

富邦1個月人民幣定存息4.88厘【下一頁】

展望後市，全城緊盯明天（16日）中美元首的重要對話。此外，美國上月通脹升至逾30年新高，市場擔心短期通脹失控，花旗料聯儲局最快於明年中加息，明年或加3次息，刺激美滙指數衝上96，市場關注環球資金可能大挪移，由新興市場回流至美國，本港難免有走資之憂。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今早回應本報查詢指，料本港第4季通脹高企在2.8%，今年全年CPI錄得1.8%升幅，明年更勁升2.3%。

至於本港GDP，陳正犖料第四季GDP按年升5.6%。今年全年香港經濟增長預測為6.6%，2022年增3.8%，2023 年則錄得3.6%的升幅。

另方面，若今年本港CPI升1.8%，市面3個月港元定期存款中僅工銀亞洲的3厘年息，以及滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 7天年息4厘、集友冠全城的7天5.8厘年息，在牌面上跑贏通脹。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪