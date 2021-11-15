【ESG】善用天台空間　星展銀行與太古坊打造全港最高城市農圃

▲ 星展銀行（香港）與太古坊，以及星展基金會全力支持的本地社企「雲耕一族」合作，在太古坊港島東中心（One Island East）頂樓建造全港最高城市農圃，全年種植30多種有機農作物。

可持續發展成企業關注的議題。星展銀行（香港）與太古坊，以及星展基金會全力支持的本地社企「雲耕一族」合作，在太古坊港島東中心（One Island East）頂樓建造全港最高城市農圃，全年種植30多種有機農作物。

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港島東中心The Loop農圃位設於該辦公大樓的300米天台，為現時香港最高的城市農圃，全年種植30多種有機時令農作物。農圃在去年9月首次收成的24公斤新鮮蔬菜，已捐贈予本地食物銀行樂餉社。廚餘亦是環境問題之一，星展香港與太古坊將繼續合作，改善廚餘回收流程，從其港島東中心辦公室收集的廚餘，轉化為堆肥用於栽種天台農圃。

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善用廚餘作肥料 農作物助弱勢社群

星展銀行（香港）有限公司執行董事兼集團推廣策略與傳訊部總監胡秀汶表示，企業實現低碳未來的目標非常清晰。作為一間具使命感的銀行，星展銀行以負責任的銀行業務、負責任的企業營運、創造社會影響力此三大原則為銀行可持續發展的基石。

她續指，在公司的港島東中心辦公室內收集廚餘，轉廢為寶，再用於港島東中心The Loop農圃，正正是減少公司碳足跡的一個絕佳例子，收成更能幫助社區有需要人士。

太古地產太古坊總經理李頌妍表示，公司一直與合作夥伴協力提倡減廢，一同促進減碳，以應對氣候變化。 又期待與更多如星展香港擁有同樣信念的租戶合作，為下一代創建一個更可持續的環境。

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記者：廖淑瑩