【ET講股通】梁耀康：等習拜會（附time code）（第二版︰加入文字內容）



港股今早高開後回軟，午後曾轉跌近百點，收報25390點，升62點，成交1186億元。友邦 （01299） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%；融創 （01918） 跌逾11%；創融服務 （01516） 挫逾16%。港股形勢點睇？明早拜登、習近平線上會議有何看點？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽

00：28 - 留意明早中美元首會議 如有共同協調聲明會刺激大市

01：37 - 融創 （01918） 配股 內房普遍跌拖累大市

04：12 - 內地零售數據增長放緩

05：30 - 醫藥股繼續造好 升幅大宜控制注碼

06：36 - 醫藥股分析：騰盛博藥 （02137） 、康希諾 （06185） 短炒策略

08：08 - 消費股造好 新秀麗 （01910） 現價可留意 上望有沽壓 【按此】新秀麗短綫策略點睇？

10：00 - 短綫可留意二、三線科技股 微盟 （02013） 、阜博（ 03738）

11：41 - 個股分析：阿里巴巴 （09988） vs 京東 （09618） 績前表現

14：43 - 個股分析：嗶哩嗶哩 （09626） 業績勝預期 現水平可慢慢收集

18：37 - 港股收市市況速報

19：05 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 現價可買入？

21：54 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 業績前可買入？ 【按此】聚焦阿里巴巴9988業績

24：46 - 觀眾問股：友邦保險 （01299） 前景點睇？留意內險走勢

28：41 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 走勢點睇？現價位買入？【按此】石Sir講解 創科最新部署

32：50 - 觀眾問股：中匯集團 （00382） 值得吸納？

33：43 - 觀眾問股：阜博 （03738） 前景點睇？可以考慮？

35：33 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 17.8買入可上19元嗎？【按此】新秀麗績佳股價破頂 短綫策略點睇？

39：25 - 港股收市市況速報

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恒指全日升62點，收報25390點，大市總成交1,186億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股續窄幅波動，靜待明天習拜會。由於市場對會面成果不寄厚望，若有利好消息出籠，例如中美適度管控競爭，股市可望展現正面反應。

內房股普遍下跌，配股的融創 （01918） 跌11.5%，資金緊張的世茂 （00813） 跌9.5%。融創方面，配股價分兩部分，作價15.18元及14.75元，主席孫宏斌並出資支持公司營運，後市宜守配股價。內地房地產投資偏軟，房價亦按月繼續回調，市場憂慮物業銷售放慢，繼而影響內房股資金回籠。

此外，內地10月宏觀數據亦未如理想，反映內地經濟增長勢頭逐步放緩。

在上述兩項利淡消息拖累下，港股是日表現已算硬淨。

科技股吼京東及嗶哩嗶哩

個別板塊仍獲資金炒作，生物科技、醫藥股表現較佳，上周提及的微創機械人 （02252） 升10.5%。憧憬新冠疫苗獲批的騰盛博藥 （02137） 炒上35%至29.75元，現價高追有風險，慎防疫苗概念炒作短癮，失守28元宜止蝕。

個別消費類股份亦有表現，包括早前提及的敏華 （01999） 、普拉達 （01913） 。新秀麗 （01910） 升7.8%，主要受惠憧憬國際旅遊重啟，待回補裂口收集。

科技股亦呈強，京東 （09618） 升1.9%至335.8元，觀望其季績表現。嗶哩嗶哩 （09626） 亦可留意，股價升1.7%至677元，中長綫可伺機收集；短炒的話，若失守上升軌約600元，或588元，宜止蝕。

展望後市，恒指阻力25639點及26300點，若突破，可望再展升勢。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中芯、阿里巴巴、友邦、創科實業、阜博集團、新秀麗︰立即觀看】

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