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【ET講股通】梁耀康：等習拜會（附time code）

股市 15:32 2021/11/15

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港股今早高開後回軟，午後曾轉跌近百點，收報25390點，升62點，成交1186億元。友邦 （01299） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%；融創 （01918） 跌逾11%；創融服務 （01516） 挫逾16%。港股形勢點睇？明早拜登、習近平線上會議有何看點？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽　
00：28 - 留意明早中美元首會議　如有共同協調聲明會刺激大市
01：37 - 融創 （01918） 配股　內房普遍跌拖累大市
04：12 - 內地零售數據增長放緩
05：30 - 醫藥股繼續造好　升幅大宜控制注碼
06：36 - 醫藥股分析：騰盛博藥 （02137） 、康希諾 （06185） 短炒策略
08：08 - 消費股造好　新秀麗 （01910） 現價可留意　上望有沽壓
10：00 - 短綫可留意二、三線科技股　微盟 （02013） 、阜博（ 03738）
11：41 - 個股分析：阿里巴巴 （09988） vs 京東 （09618） 績前表現
14：43 - 個股分析：嗶哩嗶哩 （09626） 業績勝預期　現水平可慢慢收集
18：37 - 港股收市市況速報
19：05 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 現價可買入？
21：54 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 業績前可買入？
24：46 - 觀眾問股：友邦保險 （01299） 前景點睇？留意內險走勢
28：41 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 走勢點睇？現價位買入？
32：50 - 觀眾問股：中匯集團 （00382） 值得吸納？
33：43 - 觀眾問股：阜博 （03738） 前景點睇？可以考慮？
35：33 - 觀眾問股：新秀麗 （01910） 17.8買入可上19元嗎？
39：25 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3107484

欄名 : ET講股通

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