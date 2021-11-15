【港股跑輸】耀才調查：逾6成受訪者回報少於一成

耀才證券調查顯示，62%受訪者年初至今整體證券回報獲利賺幅少於一成；26%表示賺幅一成至三成；僅7%表示賺幅逾三成。有近3成受訪者認為，獲利最多板塊為科技股，逾一成指內銀股及能源股為獲利最多板塊。

大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度 看好A股多於港股（附恒指目標）【下一頁】

調查又顯示， 逾72%受訪者投資港股市場，16.5%投資美股市場，8%投資A股市場。耀才證券執董兼行政總裁許繹彬指，散戶投資美股的佔比，由上次調查的10%增長至16.5%；至於港股則由83%回落至72%，明顯與市況表現有關。

展望第四季，有33%受訪者看好後市，18%受訪者看淡大市，而近半受訪者（49%）保持中性。 散户認為，內地監管及內房債務問題是最影響今年港股走勢的因素，其次為中美關係及疫情發展。

大部分投資者港股調整持續至明年上半年

另外，大部分受訪者指會保持現有倉位，大部份受訪者認為今次調整會持續至今年底至明年上半年 。近4成訪者認為，明年恒指會維持於26500點至27999點水平，最看好的板塊為科技股，其次為能源股、內銀股、車股等。

對於近日有人行官員及官媒點名批評跨境券商，許繹彬指，在有關消息公布後，10月至11月的開戶量按月增加10%至20%，未知是否從被點名券商轉來，僅稱「來者不拒」。

耀才證券早前向近3800名客戶進行調查。

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