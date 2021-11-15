【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽

效率促進辦公室請方便營商主任，月薪31,750元，需持有本港大學頒授的學士學位或具同等學歷，主要建立並保持與營商者及業界組織在工作上的聯繫，以識別潛在的規管或牌照事務問題，職位將按非公務員合約條款受聘，合約期至2023年3月31日，而續約與否視乎其服務需要及受聘人的工作表現而定。有意者請於11月26日前申請。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格(GF340(Rev. 3/2013))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局的互聯網站下載。



申請人須於截止申請日期或之前，親身或以郵寄方式把申請表格連同履歷表送達聯絡地址，信封面須註明「申請方便營商主任職位」。以傳真或電郵方式提交申請表格，其申請將不獲處理。在截止申請日期後遞交或不完整的申請表格亦將不獲處理。

聯絡地址：香港灣仔告士打道5號稅務大樓41樓效率促進辦公室

查詢電話：2165 7336

截止申請日期(日/月/年)：26/11/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂