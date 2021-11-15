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【數碼轉型】元宙宇宙與零售有關？　家樂福夥Meta為全球員工提供模擬訓練

商業 15:30 2021/11/15

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零售商家樂福宣布與Meta啟動一項大規模策略合作，將在九大國家，如法國、意大利、台灣等展開計劃。

自Facebook改名為Meta後，市場上對元宇宙的討論程度大增。至於零售商家樂福宣布與Meta啟動一項大規模策略合作，將在九大國家，如法國、意大利、台灣等展開計劃。

【美國經濟】美國又爆離職潮 9月份有高達440萬人自願辭職 成歷史新高

該計劃將涵蓋多方面業務，由內部溝通、員工體驗，到顧客關係、數碼廣告、在地溝通等，計畫將包括多個Meta平台和服務如Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Workplace等。

隨著即時購物和新消費模式興起，Meta將支援家樂福運用客製工具和創新方式開發其電子目錄產品，家樂福已透過WhatsApp商務API實現促銷數位化。據Ipsos最近為 Meta進行的研究顯示，比起紙本目錄，70%的法國人更喜歡電子版的產品目錄。

在公司內部方面，品牌宣布為32萬名員工部署Meta的商業溝通工具Workplace。目的是使員工能夠建立社群，促進內部溝通。此外，家樂福研究使用虛擬實境（VR）作為員工培訓的方式。

【超時工作】中國速食時裝Shein生意急增 報告：工廠每周工時長達75小時

【航空業復甦】西南航空推出員工獎勵計劃 提供額外工資及飛行里數

記者：廖淑瑩

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