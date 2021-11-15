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塔利班閱兵展實力 大曬繳獲美製武器

環球社會熱點 15:44 2021/11/15

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美國從阿富汗撤軍時，遺下大批武器，早前網上有流傳圖片顯示不少落入塔利班手中。塔利班周日（14日）舉行閱兵儀式，展示武器包括美國製的裝甲車和俄羅斯直升機。有報道指，現時塔利班大部分擁有的武器，從美國政府支援的前阿富汗國家部隊中獲得。

塔利班禁民眾使用外幣 僅限阿富汗貨幣交易 【下一頁】

塔利班周日在阿富汗首都喀布爾（Kabul）舉行閱兵儀式，塔利班國防部發言人Enayatullah Khwarazmi表示，閱兵與250名新受訓的士兵畢業相關。數十輛美國製造的M117裝甲車參與閱兵，車輛在喀布爾一條主要幹道緩慢行駛，俄製MI-17直升機在空中巡邏。眾多塔利班士兵手持美製M4突擊步槍。

閱兵情況

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《路透社》報道，塔利班現時大部分裝備，由阿富汗前政府手中獲得，當時美國旨在建立一支能與塔利班作戰的阿富汗國家部隊。但阿富汗流亡總統加尼（Ashraf Ghani）出走後，塔利班接收大部分軍備。報道分析指，是次閱兵為塔利班從叛亂部隊，往正規軍隊方向轉變的一次展示。

塔利班市中心吊屍示眾 稱要阻嚇綁架犯 【下一頁】

美國監督阿富汗重建部門SIGAR去年底曾發表報告指，美國政府向阿富汗提供價值逾280億美元（約2.184億港元）的國防用品，包括武器、車輛、夜視裝備﹑飛機和監視系統等。部分阿富汗政府士兵乘坐軍機出逃，前往鄰近中亞國家，美軍撤離時摧毀逾70架飛機、數十輛裝甲車和防空系統，目前仍尚未清楚塔利班擁有美製武器確切數目。

塔利班官員曾表示，已將阿富汗前國民軍飛行員、機械師和其他專家編成一支新部隊。部隊成員可穿著傳統軍服，無需和其他塔利班成員一般穿阿富汗傳統服裝。

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責任編輯：李俊儀

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