印度放寬99地入境防疫限制 港人未受惠

新冠肺炎疫情在印度流行後，當地自去年3月起封鎖邊境。印度政府近日更新國際旅客入境限制，放寬99個國家及地區的入境防疫要求，只要求旅遊抵達後14日內持續監察個人健康狀況。不過，中國仍被列為高風險地區，入境印度需要額外防疫措施。

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印度衛生與家庭福利部上周六（13日）更新國際旅客入境限制，新增99個國家及地區，讓來自有關地區的旅客能夠免隔離入境，只需他們在入境後14日內監察自身健康狀態。

今次入選的國家及地區已與印度達成協議，相互承認接種的疫苗或是世界衛生組織批准使用疫苗，而且豁免完成接種有關疫苗的印度民眾入境隔離。然而，名單上並無中國。在上周二（9日）的更新中，中國被列為高風險地區，即入境印度時需要接受額外的防疫限制，例如抵達後的檢測等。

印度上月起已批准包機降落，周一（15日）更擴充至商務客機。印度5月後疫情持續降溫，近來新確診人數跌至年內低點，國內疫苗接種進度同樣理想，已接種超過10億劑疫苗，政府抗體檢測亦發現，多數印度民眾有抗體。不過，亦有人疑慮，今次放寬防疫會否重犯上兩輪疫情的錯誤。

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責任編輯：吳漢培