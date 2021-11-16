  • 22°C
香港時間 : 20211116日 (二) 09:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財熱話】妹妹網購上癮 「雙十一」優惠不容錯過 向家人借錢找卡數

理財智慧 09:00 2021/11/16

分享：

上周四（11號）一年一度的「雙十一光棍節」優惠又來了，吸引了很多顧客去網購，最近有一名網民於網上討論區發文指，妹妹現時是一名學生，有時候利用補習費用去網購一些東西。她在「雙十一」之前，已經買了一些，更在當天晚上12點又瘋狂購物。隨後，妹妹向樓主借錢找卡數，樓主已勸阻妹妹，但她屢勸不聽，情況很令人擔憂。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，大多數人覺得妹妹網購上癮，而樓主繼續借錢給她，只是縱容她，勸喻樓主不要再借錢給她。如果長借下去，有一天當樓主不借錢，她自然想辦法「賺快錢」或向財務公司借錢。有人提議樓主不借錢給妹妹，讓她欠2、3個月咭數，她自然會學懂還錢。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

香港 雙十一 財務自由
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符
【理財熱話】淘寶淘85吋電視「大縮水」至68吋 買家直斥圖文不符
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？
【樓市熱話】葵涌工業大厦招租 542呎月租＄9,300 獨立洗手間竟是「殘廁」？
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款