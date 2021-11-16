【理財熱話】妹妹網購上癮 「雙十一」優惠不容錯過 向家人借錢找卡數

上周四（11號）一年一度的「雙十一光棍節」優惠又來了，吸引了很多顧客去網購，最近有一名網民於網上討論區發文指，妹妹現時是一名學生，有時候利用補習費用去網購一些東西。她在「雙十一」之前，已經買了一些，更在當天晚上12點又瘋狂購物。隨後，妹妹向樓主借錢找卡數，樓主已勸阻妹妹，但她屢勸不聽，情況很令人擔憂。

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，大多數人覺得妹妹網購上癮，而樓主繼續借錢給她，只是縱容她，勸喻樓主不要再借錢給她。如果長借下去，有一天當樓主不借錢，她自然想辦法「賺快錢」或向財務公司借錢。有人提議樓主不借錢給妹妹，讓她欠2、3個月咭數，她自然會學懂還錢。

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責任編輯：陳頌潔