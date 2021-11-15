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【大灣區商機】大灣區初創主要從事生物科技、資訊科技與硬件製造　71%料未來3年收入增四分之一

商業 14:50 2021/11/15

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香港貿發局與滙豐共同進行一項調查，發現大部份大灣區初創企業對發展前景感樂觀。有71%受訪者預期，未來3年收入增長25%以上，其中18%受訪者預期增長逾一倍。

是次調查訪問對象有308家，在大灣區設立公司總部或辦公室的初創企業。香港貿發局研究總監關家明表示，調查有過半為本地初創，另有其他包括中國和海外在大灣區發展的初創，並稱：「初創是很重要環節。」而大灣區如何幫助初創發展為關鍵。

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初創涵蓋的主要行業，包括生物科技、資訊科技與硬件製造、創新與專業服務、新經濟和新零售。從事生物科技的初創對發展前景最有信心，近3成受訪者預期未來3年收入增長逾倍。

大灣區不同城市有不同定位。調查顯示，81%初創均滿意各自城市的創業生態系統，當中新零售業初創的滿意度最高，在10分為滿分下，逾9成給予7分或以上。而各城市各有優勢和特點，將成為吸引初創的原因。

關家明指，國內初創最想到廣州和中山一帶發展。而廣州是中國先進製造業基地，擁有一套供應鏈和生產配套，推動初創企業技術轉化、落地和應用。

香港作為國際金融中心，關認為，香港專業服務與國際接軌，有助提供可靠、高效優質服務。調查也反映，逾8成大灣區初創預期，未來3年會使用香港提供的服務。

記者：馬意文

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