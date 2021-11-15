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【雙11】雷蛇雙 11銷售強勁　電競椅銷量按年爆升20倍

股市 14:51 2021/11/15

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雷蛇 （01337） 公佈於剛過去的「雙 11」產品銷售強勁，高端電競椅類目在天貓及京東兩大平台的成交按年增長20倍 ，累積訪問用戶量超過500萬人。

公司的高端旗艦外部設備在天貓和京東的「雙 11」銷量均排名第一。雷蛇的遊戲滑鼠Razer Viper Ultimate於天貓和抖音無線滑鼠熱銷榜位居榜首；其遊戲鍵盤Razer BlackWidow亦登上天貓V榜。至於雷蛇的遊戲耳機Razer Kraken X及Razer Kraken Kitty Edition，亦分別在京東遊戲耳機類目及天貓千元內的帶麥耳機熱銷榜中，位居榜首。

雷蛇股價今早低開後跌幅一度擴大至最多6.7%，其後反覆跌幅收窄。截至本港時間下午2時40分，雷蛇跌0.8%，報2.52元。

 

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港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 雷蛇（01337） 天貓 耳機 電競

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