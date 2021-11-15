【Google新功能】iOS版Google相簿更新　添「一鍵AI P圖」功能

▲ 近日Google相簿應用程式（App），就發布iOS版本更新。

Google旗下Pixel系列手機的AI演算法拍照，加上透過Google相簿內建的相片編輯功能，如：人像打光、人像景深和HDR調整等特效，可以進一步美化照片， 一直深受用家歡迎。各位iPhone用家也毋需太過羨慕，因為近日Google相簿應用程式（App），就發布iOS版本更新。iPhone用戶只要將Google相簿App升級至最新版本後，同樣可以使用「AI一鍵P圖」的編輯功能。

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Google近日推出最新iOS版Google相簿App更新，iPhone用家在升級到最新版本後，即可使用內建的相片編輯器，所提供由機器學習技術的相片選修工具選項，新功能包括有：可手動點選人像局部增加光影、透過AI運算作出深度變化與光源的「肖像打光」、人像照片套用模糊的景深效果、降低照片背景顏色的飽和度、增強照片「高亮度」HDR的調整工具，以及針對不同場景照片提供的「一鍵」自動化修圖建議。此外，Google相簿內將新增了多種特效濾鏡，供用家增添照片的創作風格。

不過需注意的是，要更新iOS版Google相簿App，iPhone需有內建3GB記憶體，同時搭載iOS 14版本或以上的作業系統，才能使用該功能。另外，iOS更新後的介面與Android版本略有不同，部分功能並未開放予iOS系統使用，如Google Pixel 6旗艦雙機內建Google相簿App的全新「魔術橡皮擦」功能，目前只有Pixel 6、Pixel 6 Pro手機獨享。

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責任編輯：文睿