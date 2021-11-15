  • 24°C
香港時間 : 20211115日 (一) 15:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google新功能】iOS版Google相簿更新　添「一鍵AI P圖」功能

科技 15:15 2021/11/15

分享：

近日Google相簿應用程式（App），就發布iOS版本更新。

Google旗下Pixel系列手機的AI演算法拍照，加上透過Google相簿內建的相片編輯功能，如：人像打光、人像景深和HDR調整等特效，可以進一步美化照片， 一直深受用家歡迎。各位iPhone用家也毋需太過羨慕，因為近日Google相簿應用程式（App），就發布iOS版本更新。iPhone用戶只要將Google相簿App升級至最新版本後，同樣可以使用「AI一鍵P圖」的編輯功能。

【網絡安全】Google揭黑客利用macOS零日漏洞入侵　美媒VICE：香港用戶受攻擊

【科技共融】Google新App「Project Relate」　助語言障礙人士交流 　

Google近日推出最新iOS版Google相簿App更新，iPhone用家在升級到最新版本後，即可使用內建的相片編輯器，所提供由機器學習技術的相片選修工具選項，新功能包括有：可手動點選人像局部增加光影、透過AI運算作出深度變化與光源的「肖像打光」、人像照片套用模糊的景深效果、降低照片背景顏色的飽和度、增強照片「高亮度」HDR的調整工具，以及針對不同場景照片提供的「一鍵」自動化修圖建議。此外，Google相簿內將新增了多種特效濾鏡，供用家增添照片的創作風格。

不過需注意的是，要更新iOS版Google相簿App，iPhone需有內建3GB記憶體，同時搭載iOS 14版本或以上的作業系統，才能使用該功能。另外，iOS更新後的介面與Android版本略有不同，部分功能並未開放予iOS系統使用，如Google Pixel 6旗艦雙機內建Google相簿App的全新「魔術橡皮擦」功能，目前只有Pixel 6、Pixel 6 Pro手機獨享。

【Pixel手機】Google Pixel 6屏下指紋辨識再現問題　能用他人手指解鎖

責任編輯：文睿

相關文章

【Pixel手機】Pixel 6首設「屏幕指紋辨識」被用戶指反應過慢　Google終解釋原因
2021/11/08
【Pixel手機】Pixel 6首設「屏幕指紋辨識」被用戶指反應過慢　Google終解釋原因
Google Drive新增「Search Chips」功能　搜尋篩選文件更方便（附連結）
2021/11/06
Google Drive新增「Search Chips」功能　搜尋篩選文件更方便（附連結）
【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 　手遊系列有哪些？
2021/11/04
【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 　手遊系列有哪些？
【Google新機】Pixel 6 Pro現故障　Google強調「並非硬件故障」
2021/11/02
【Google新機】Pixel 6 Pro現故障　Google強調「並非硬件故障」

你可能感興趣

【Pixel手機】Pixel 6首設「屏幕指紋辨識」被用戶指反應過慢　Google終解釋原因
13:00 2021/11/08
【Pixel手機】Pixel 6首設「屏幕指紋辨識」被用戶指反應過慢　Google終解釋原因
Google Drive新增「Search Chips」功能　搜尋篩選文件更方便（附連結）
15:00 2021/11/06
Google Drive新增「Search Chips」功能　搜尋篩選文件更方便（附連結）
【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 　手遊系列有哪些？
19:30 2021/11/04
【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 　手遊系列有哪些？
Google 人工智能 記憶體 HDR 機器學習 iOS 作業系統 iPhone Android

下一篇文章

【網絡安全】FBI證實外部系統遭黑客入侵　寄出逾10萬封假郵件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果新品？】蘋果進軍航拍界　新專利文件披露無人機技術
【蘋果新品？】蘋果進軍航拍界　新專利文件披露無人機技術
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【三星手機】韓媒揭三星2022年目標出貨量突破3億部　摺機增接近兩倍
【三星手機】韓媒揭三星2022年目標出貨量突破3億部　摺機增接近兩倍
【EMOJI滑鼠】Logitech「POP MOUSE」無線藍牙滑鼠登港　自訂EMOJI表情鍵
【EMOJI滑鼠】Logitech「POP MOUSE」無線藍牙滑鼠登港　自訂EMOJI表情鍵
【科創兵團】街機融合「3R」 革新體驗拓市場　望設計遊戲優化聯網互動
【科創兵團】街機融合「3R」 革新體驗拓市場　望設計遊戲優化聯網互動
【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片
【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款