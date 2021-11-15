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【利物浦恐襲】機警的士司機反鎖炸彈客 避免更大傷亡

環球經濟金融 15:11 2021/11/15

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英國利物浦在周日（14日）國殤紀念日發生的士爆炸，造成一名男乘客當場死亡，司機受傷。警方循恐怖主義調查，並以反恐法拘捕3名男子。英國傳媒報道，的士司機將懷疑攜帶炸彈的乘客鎖在車內後趁機逃出，及時阻止大型恐襲發生，並形容司機為英雄。

英國利物浦的士爆炸釀1死 警方反恐法拘3男 【下一頁】

利物浦市中心利物浦女子醫院（Liverpool Women's Hospital）在國殤紀念日（Remembrance Sunday）早上有的士發生爆炸，一名乘客當場死亡，司機受傷並送院救治，情況穩定。

當地傳媒引述消息人士指，男乘客上車後要求前往利物浦大教堂，但的士司機佩里（Dave Perry）覺得乘客行跡可疑，於是以交通受阻為由，在鄰近的婦科醫院停車及報警。佩里其後注意到男乘客攜帶疑似炸彈裝備，當下將男子鎖在車上，並趁機逃出的士，的士隨即發生爆炸，涉事男子當場死亡。

英保守黨議員買樓出租 照拎24萬租樓年津貼捱轟 【下一頁】

默西賽德郡（Merseyside）警方稱，爆炸在早上10時59分發生，接近舉行全國默哀悼念活動時間，正確認死者身份，相信死者是炸彈襲擊者。至於司機在逃出車輛時被爆炸碎片刮傷及燒傷，在醫院接受治療，現時情況穩定。

事後有不少網民讚揚佩里行為勇敢，形容他是英雄，成功阻止一場悲劇發生。有網民更為佩里發起網上籌款，希望彌補他留院期間，無法工作賺取收入。

爆炸案已交由西北反恐警察部接手，默西賽德郡警方及軍情五處（MI5）負責協助，循恐怖主義方向調查，並以反恐法拘捕3名男子。

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責任編輯：郭麗明

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