【大行看法】大摩：中國政策出現轉捩點　明年經濟增長加快至5.5%

▲ 大摩表示，低於趨勢的增長已經促使北京暫停收緊政策，以平衡增長和債務管理。

大摩預測中國明年經濟增長加快，料在政策放鬆及公共資本開支與消費逐步復甦帶動下，明年中國經濟增長率達5.5%，高過市場普遍預期。

大摩指出，北京當局退出刺激政策，中國政策制定者對房地產、碳排放和科技行業等展開廣泛的監管，中國的債務/GDP下降了 10 個百分點， 創有史以來最大年度跌幅，而下半年GDP增長複合年增長（兩年）下滑至4.9%。

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大摩：北京暫停收緊政策

不過，大摩表示，低於趨勢的增長已經促使北京暫停收緊政策，以平衡增長和債務管理。該行預期政策將明顯轉向逆週期寬鬆，可能會略為擴大2022年赤字預算，包括寬減企業稅、推出支持消費措施、促進綠色基礎設施建設等。貨幣政策放鬆方面，當局可能會下調存款準備金率（RRR），到1明年中前，廣泛的信貸增長可能提升至11.5%。

大摩預計，明年中國GDP增長將會由今年下半年約4.9%加快至5.5%，恢復到原先的潛在增長速度。該行又料，隨著消費逐漸復甦，明年核心CPI將可能會升至約2%，而今年數字為0.8%。首季生產物價指數按年增幅可能為維持在約12%高位，而下半年因為高基數效應，可能會回落至5至6%的溫和增幅。

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大摩料明年全球GDP增長降至4.7%

雖然大摩料中國明年經濟加快，但預測全球GDP 增長將由今年的6.1%降至明年的4.7%，坦言中國是一個特別故事。大摩指出，在通脹下，很多新興市場的央行已開始貨幣政策正常化；已發展國家方面，大摩預期，如果通脹及增長如預期般溫和，已發展國家的央行收水的力度及速度應該會較市場目前預計的少。

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