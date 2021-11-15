【MIRROR 5G】csl推出MIRROR 5G Plan　擁MIRROR 12子頭像SIM卡、閃卡及真人鈴聲（多圖）

▲ 【MIRROR 5G】csl推出MIRROR 5G Plan 上台可享MIRROR成員頭像SIM卡、閃卡及真人鈴聲

MIRROR熱潮下，香港電訊 （06823） 旗下csl推出csl x MIRROR 5G Plan，「csl 5G x MIRROR」服務計劃分別設有298元（12GB+18GB額外本地流動數據）或398元（80GB+30額外本地流動數據）的月費計劃，還包括Viu升級會員服務。選擇MIRROR 5G Plan客戶可自由選擇MIRROR 12位成員各自有專屬的12款個人頭像或團體團體頭像SIM卡，亦可尊享MIRROR網絡logo，特有MIRROR 12位成員真人鈴聲，還附送MIRROR 12張閃卡。

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只要下載csl.5G Lens及登記成為用戶，便可進入App內的MIRROR專區，透過手機鏡頭掃描當月份的月曆圖像，圖像會即時變成動態影片，尋找MIRROR各成員給你的秘密信息。

MIRROR珍藏卡（AR版）可變成動態影片

csl首階段會推出18款珍藏卡，當中6款設有AR效果，於MIRROR專區透過手機鏡頭掃描珍藏卡（AR版）上的相片，相片會即時變成動態影片。若集齊3款同組別珍藏卡（AR版），按珍藏卡上的編號順序排列，一同掃描，影片會融合成一個故事。

csl x MIRROR珍藏冊現正預售中

csl更特別設有csl x MIRROR珍藏冊，首批限量版設有獨立號碼，現正預售中，料12月發貨。MIRROR 12位成員也有各自專屬的限量簽名海報。

透過csl app進入csl 5G x MIRROR Zone，除可掃描MIRROR珍藏卡QR code，將電子版本收藏於app內，亦可下載MIRROR成員親自錄製的手機鈴聲、手機桌布及wahtsapp貼圖。

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