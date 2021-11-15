美國特朗普酒店將易手兼改名 料逾29億成交

美國前總統特朗普旗下集團持有不少物業，有美國媒體引述消息人士報道，特朗普集團將以3.75億美元（約29.25億港元），出售美國首都華盛頓的酒店租約。倘若成事，屆時酒店將去除特朗普的掛名。

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《華爾街日報》引述消息人士報道，總部位於邁阿密（Miami）的投資集團CGI Merchant Group（下稱CGI集團）已經和特朗普集團（Trump Organization）達成協議，以3.75億美元易手位於華盛頓特區，距離白宮僅數步之遙的特朗普國際酒店（Trump International Hotel）租約。

消息人士表示，CGI集團料將移除特朗普掛名，並與希爾頓全球酒店集團（Hilton Worldwide Holdings）合作，將酒店轉名為「華爾道夫酒店」（Waldorf Astoria）。鑒於物業由美國聯邦政府持有，交易需經美國總務管理局（GSA）批准，料審查期長達60日，即協議或會在明年初才正式生效。

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特朗普集團自2019年以來一直試圖出售物業，惟去年酒店業因疫情陷入停頓而暫停出售。美國有線新聞網絡（CNN）報道指，特朗普集團今年秋季一直與CGI集團就出售租約談判。CGI集團拒絕就報道發表評論。

美國眾議院監督委員會（Oversight Committee）上月發布文件顯示，特朗普任期內，即在2016至2020年間，酒店一共損失7,000萬美元（約5.46億港元）。

然而，《紐約時報》報道，若交易按計劃完成，特朗普家族可獲得一筆可觀利潤。3.75億美元報價高於特朗普集團在翻新及開返酒店時成本投資，租約出售更可令特朗普家族能夠償還相關物業的貸款。

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責任編輯：李俊儀