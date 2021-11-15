【網絡安全】FBI證實外部系統遭黑客入侵　寄出逾10萬封假郵件

▲ 網路安全國際組織「Spamhaus Project」指出，FBI的外部電郵系統在周六（13日）被黑客入侵，並利用FBI的帳號發送了逾10萬封電郵，或會發生嚴重網絡攻擊。

美國聯邦調查局（FBI）近日被爆出現網絡安全危機。網路安全國際組織「Spamhaus Project」指出，FBI的外部電郵系統在周六（13日）被黑客入侵，並利用FBI的帳號發送了逾10萬封電郵，或會發生嚴重網絡攻擊。

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網絡安全公司 Spamhaus資料顯示，日前接獲多個聲稱突然收到FBI和美國國土安全部（DHS）的電子郵件的回報，而且都是從FBI官方的合法信箱「@ic.fbi.gov」發出，主題為：「Urgent: Threat actor in systems」的電郵。經調查後，確認為偽造郵件，但來源確實是來自FBI的信箱，懷疑FBI的外部系統恐遭入侵，警告外界或發生網路攻擊。

網絡安全公司BlueVoyant指出，被入侵的是FBI面向公眾的電郵系統，非內部員工傳送機密的系統。

對此，FBI其後發聲明證實，與國家保護和專案司（CISA）當日已接獲相關報告，承認外部系統遭入侵。惟目前無辦法向外界提供任何訊息，僅表示相關人員在發現系統遭入侵的第一時間，已切斷相關硬件設備的連線。同時提醒民眾收到來歷不明或奇怪的郵件，一定要提高警覺。

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責任編輯：曾曉汶