北京證券交易所今啟市有何看點？對港交所388又有冇影響

北京證券交易所今日將正式開市交易，新股同心傳動（北：833454）急升逾5倍，兩度觸發停市；市場早前憂北交所開市對港股衝擊大，港交所 （00388） 股價軟，會受北交所開市影響嗎？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code）

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00：00 - 港股今日焦點速覽

00：40 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：52 - 亞太股市早段市況速報

02：14 - 港股上日市況速覽+北水盤路

03：54 - 高盛重新看好中資股 明年1、2月才逐步反映上調估值

07：08 - 汽車股、互聯網、電商、耐用品、半導體 邊個板塊股最大機會估值上調？

09：27 - 美國通脹料再升 中國通脹升溫合理

11：47 - 揀咩股抗通脹？

12：28 - 內房前景點睇？解讀中央鬆綁意向

16：01 - 阿里巴巴 （09988） 業績預示 績前可預先吸納？

17：28 - 阿里巴巴 （09988） vs 京東 （09618） 點揀？

18：35 - 港股開市前市況速報

18：56 - ET個股推介 - 京東 （09618）

21：17 - 觀眾問股：JS環球生活 （01691） 前景點睇？

22：35 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 可重上160元買入價？未來可望成為藍籌？

24：55 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 可上望4元？

26：09 - 觀眾問股：康師傅 （00322） 甚麼價位可買入？

27：23 - 觀眾問股：環球通脹可買入SPDR金ETF （02840） ？

29：04 - 恒指早段市況速覽

31：22 - 新秀麗 （01910） 現價可追入？

32：43 - 觀眾問股：港鐵 （00066） vs 領展 （00823） 中長綫點揀？

35：14 - 領展 （00823） 收購可帶動股價上升？現市況值得吸納？

36：28 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 26.4有貨應止賺？

37：56 - 觀眾問股：友邦保險 （01299） 前景點睇？短綫可重上90元？

39：25 - 觀眾問股：平安好醫生 （01833） 現價可買入？前景點睇？

41：06 - 觀眾問股：F山證鐵礦石 （03047） 現水平可吸納？

43：25 - 觀眾問股：阜博 （03738） 前景點睇？可追入？

45：08 - 觀眾問股：中匯集團 （00382） 值得吸納？

46：28 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 現價值得買入？

47：34 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 前景點睇？甚麼價位可買入？

48：42 - 恒指早段市況速覽

51：15 - 財經日誌提提你

52：08 - 北交所上市 對港交所 （00388） 衝擊不大？