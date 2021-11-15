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【機迷熱話】任天堂手機遊戲營收排行榜　《動物森友會》僅排第二？

科技 12:38 2021/11/15

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《動物森友會：口袋露營廣場》收入累積已達2.557億美元（約19.92億港元）。

任天堂（Nintendo）除了推出主機Switch遊戲外，更有不同的手機遊戲。早前行動應用程式市場調查機構Sensor Tower，就公布任天堂手機遊戲營收排行榜的最新數據調查。其中手遊版《動物森友會：口袋露營廣場》成功擊敗《瑪利歐賽車巡迴賽（Mario Kart Tour）》，晉升為目前任天堂旗下手機遊戲營收的第二名。

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Sensor Tower數據指出，任天堂手機遊戲營收排行榜的冠軍依然《聖火降魔錄英雄雲集（ファイアーエムブレムヒーローズ）》奪得，目前全球累計吸金達9.296億美元（約72億港元）。其次則為《動物森友會：口袋露營廣場》，截至今年11月8日，其收入累積已達2.557億美元（約19.92億港元），超越《瑪利歐賽車巡迴賽》的2.437億美元（約18.99億港元）。

    點擊圖片放大

另外，報告也提到全球各國玩家在《動物森友會：口袋露營廣場》上課金的數據，以國家地區計算，前三名分別是日本、美國與韓國。尤其日本市場的玩家，累積貢獻的營收高達1.72億美元（約13.4億港元），佔全球玩家總支出的67.3％，其次美國玩家則佔21％，韓國玩家則是以1.8％得第三。若以作業系統來計算，iOS版玩家的課金佔比達61％，Android玩家則佔39％。

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責任編輯：曾曉汶

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