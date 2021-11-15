【美股期貨】道指期貨跌6點　納指期貨升0.2%（不斷更新）

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【科技監管】淡馬錫﹕待中國科技監管略為明確後 才部署更多資金
美股期貨周一於亞洲時段個別發展，其中道指期貨跌15點，納指期貨升22點或0.1%。美國今日將會公布11月紐約PMI。至於本周焦點，美國周二將公布10月零售銷售數據，Nvidia（美：NVDA）、Lucid（美：LCI）、沃爾瑪（美：WMT）、思科（美：CSCO）等股將於本周公布業績。
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焦點新聞︰
【一周前瞻】美10月零售銷售料按月升勢加快 本周迎Nvidia、阿里巴巴業績
即市走勢︰
【16：45】道指期貨跌6點，納指期貨升0.2%。
【12：25】道指期貨跌15點，報36084點；標指期貨升1點，報4684點；納指期貨升22點或0.1%，報16222點。
【08：14】【TSLA】馬斯克回應超級富豪須繳交應納稅項 暗示或沽更多Tesla股份？
【07：30】美股上周五反彈，納指漲1%，道指重上36000關。道指收市升179點，報36100點；標指升33點，報4682點；納指升156點，報15860點。歐央行官員稱未達加息條件，歐股周五反覆造好，收市反彈0.3%。
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責任編輯︰梁浩碩