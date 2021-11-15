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【美股期貨】道指期貨跌6點　納指期貨升0.2%（不斷更新）

股市 16:45 2021/11/15

分享：

美股期貨周一於亞洲時段個別發展，其中道指期貨跌15點，納指期貨升22點或0.1%。美國今日將會公布11月紐約PMI。至於本周焦點，美國周二將公布10月零售銷售數據，Nvidia（美：NVDA）、Lucid（美：LCI）、沃爾瑪（美：WMT）、思科（美：CSCO）等股將於本周公布業績。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】美10月零售銷售料按月升勢加快　本周迎Nvidia、阿里巴巴業績

即市走勢︰

【16：45】道指期貨跌6點，納指期貨升0.2%。

【12：25】道指期貨跌15點，報36084點；標指期貨升1點，報4684點；納指期貨升22點或0.1%，報16222點。

【08：14】【TSLA】馬斯克回應超級富豪須繳交應納稅項　暗示或沽更多Tesla股份？

【07：30】美股上周五反彈，納指漲1%，道指重上36000關。道指收市升179點，報36100點；標指升33點，報4682點；納指升156點，報15860點。歐央行官員稱未達加息條件，歐股周五反覆造好，收市反彈0.3%。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備* 【按此】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略 

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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