【美股收市】蘋果破頂 納指標指漲 道指跌幅縮至60點

美國數據勝預期，市場繼續關注聯儲局會否提早加息，道指曾急挫逾200點，午市在蘋果創新高帶動下，跌幅大幅縮窄；晶片股Nvidia大漲，納指標指回升。道指收市跌60點，報35870點，納指升72點，報15993點，標指升15點，報4704點。

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蘋果(美：AAPL)漲2.85%，報157.87美元創新高，市值突破2.52萬億美元。據悉蘋果加快電動車研發步伐，計劃最快2025年推出產品，並專注打造全自動駕駛汽車。

英偉達（美：NVDA）上季盈利及收入勝預期，股價升8.3%。特斯拉(Tesla)反覆回穩，創辦人馬斯克（Elon Musk）連續第七個交易日沽售Tesla股份，收市升0.68%，報1096.38美元。

油價周四上漲，紐約12月期油收報79.01美元，升0.83%；金價下挫，紐約12月期金收報1,861.4美元，跌0.5%。美滙指數跌0.29%，報95.55。

美國10月領先經濟指數升0.9%，略高於預期。截至11月13日止一周，首次申領失業救濟人數輕微減少1000人至26.8萬人；截至11月6日止一周，持續申領失業救濟人數銳減12.9萬人至208萬人，少過預期。

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即市走勢︰

【02：44】美國快速休閑餐廳連鎖店SweetGreen。於美國IPO首日開盤上漲逾85.7%，報52美元，IPO發行價為每股28美元。

【02：43】紐約 12月黃金期貨收跌0.5%，報1861.40美元，脫離6月份以來收盤最高位。

【02：38】德國電動車公司Sono Motors(美：SEV)周三首日上市收漲近155%，今日回調一度跌超20%。

【02：13】市場消息指，加密數字貨幣交易公司Copper冀通過新一輪融資募集5億美元，尋求通過融資獲得30億美元估值，據悉老虎環球、軟銀、Accel將參投。

【02：05】道指跌65點或0.2%，早市曾一度急挫276點至低見35654點；納指升40點或逾0.2%；標指升11點。

【01：54】美股新能源車板塊下挫，通用汽車(美：GM)跌2.33%，福特汽車(美：F)跌1.33%，特斯拉(美：TSLA)轉跌近1%，此前報道稱蘋果(美：AAPL)加速造車計劃。

【01：39】蘋果(美：AAPL)漲超2%，股價刷新歷史高位157.87美元，消息面上，據悉蘋果在開發汽車處理器方面達到關鍵的里程碑，旨在打造全自動駕駛汽車。

【01：01】Bitstamp比特幣現貨跌穿57,000美元關口，最新報56,988美元，24小時內跌5.2%

【01：00】道指跌93點或逾0.2%, 扭轉早段曾挫逾200點頹勢；納指和標指亦轉跌為升，納指升59點或近0.4%，標指升10點或0.2%；英偉達（美：NVDA）升逾10%，報323.4美元

【22：30】道指低開15點，報35915點，納指升0.3%，報15967點，標指升7點，報4696點。英偉達季績好於預期，股價高開9%，破頂高見325美元

，現報319美元。

【18：15】道指期貨升44點，納指期貨升0.5%，標指期貨升14點。

【12：29】道指期貨跌11點，報35919點；標指期貨升4點，報4693點；納指期貨升36點或0.2%，報16344點。

【11：31】【名家看法】高盛CEO：目前市場貪婪多於恐懼 這種繁榮時間一般都不長久

【11：22】【女股神】Cathie Wood﹕ 比特幣2026年可望升至約56萬美元水平

【09：33】【國際油價】華府據報與中日等國家商討合作釋放原油儲備壓抑油價

【07：56】【Cisco業績】思科季績、展望均遜預期 股價盤後跌逾6%

【07：30】【Nvidia業績】Nvidia第三季收入破紀錄 盤後曾升5%

==以下11月17日（周三）股市==

美國新屋動工意外放緩，反映在材料價格高企和勞動力持續短缺下，建築商動工存在困難。市場繼續關注通脹對經濟反彈構成挑戰，美股反覆向下，道指跌破36000關。道指收市跌211點，報35931點；標指跌12點，報4688點；納指跌52點，報15921點。歐洲股市收市反彈0.1%，但受歐洲多國疫情惡化的不利消息拖累，旅遊休閒股回吐1.7%。

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Target（美：TGT）業績勝預期，但CEO警告將承受供應鏈問題導致的成本上漲，而非轉嫁消費者，股價挫4.7%。

Visa（美：V）急挫4.7%，據報有消費者於亞馬遜（美：AMZN）購物後收到通知，因Visa交易時收取高額費用，明年1月19日起，亞馬遜將不再接受在英國發行的Visa信用卡付款。

德國電動汽車公司Sono Motors（美：SEV）上市首日開盤兩次觸及熔斷，IPO定價為每股15美元。其後該股恢復交易，股價較上市價飆155%。

美國總統拜登促請政府部門調查能源價格有否被非法操控，加上原油庫存數據顯示美國提取戰略石油儲備，供應可能因此增加；國際油價周三下挫。紐約12月期油挫3%，報78.36美元。倫敦布蘭特期油收市跌2.61%，報80.28美元。

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即市走勢︰

【02：36】拜登不滿意美國汽油價格居高不下，要求FTC「立即」調查哄抬價格行為。美國總統拜登致信聯邦貿易委員會FTC，堅稱「有愈來愈多的證據表明石油和天然氣公司，存在反消費者行為」，可能存在反競爭或非法手段。紐約12月期油跌幅擴大至3%，下逼78美元，布蘭特期油下逼80美元至一個多月新低。

【02：36】紐約12月黃金期貨收漲0.9%，報1870.20美元。

【02：25】紐約期油跌逾3%，徘徊78.16美元

【02：25】道指跌154點或0.4%；納指跌42點或0.3%；標指跌9點

【02：06】美國20年期國債收益率拉升大約1.5個基點，逼近2.07%，日內整體轉漲，美國財政部拍賣20年期美債，得標利率2.065%；拍賣結果出爐前，交投於2.05%。 10年期美債收益率上揚近2.0個基點，30年期美債收益率上揚大約1.3個基點；2年期美債收益率窄幅震盪於日低0.4979%附近，跌約2.0個基點。

【01：53】諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲10%，曾高見187.57美元，消息稱歐洲藥品管理局（EMA）對其新冠疫苗的有條件上市許可申請進行審查。

【01：45】道指跌171點或0.5%；納指跌43點或0.3%；標指跌14點；美滙指數跌逾0.1%， 報95.8， 此前最高曾見96.24

【01：34】美股中概股跌幅擴大，鬥魚（美：DOYU）跌8.12%，貝殼（美：BEKE）跌近8%，騰訊音樂（美：TME）跌7.33%，老虎證券（美：TIGR）跌約6%，阿里巴巴（美：BABA）跌約4%。

【00：47】比特幣挖礦公司Iris Energy（美：IREN）正式登陸納斯達克，現跌逾6%，報26.15美元，發行價每股28美元。

【00：40】美國白宮新冠疫情顧問Zients表示將提供資金，支持為mRNA新冠疫苗製造商輝瑞/BioNTech、莫德納和分包商額外提供10億劑新冠疫苗。

【00：24】道指跌205點或逾0.5%；納指跌18點或0.1%；標指跌5點；Tesla（美：TSLA）強勢升4.8%；蘋果（美：AAPL）升1.6%

【00：09】紐約期油跌幅擴大至2%，報79.14美元。

【23：29】美股信用支付板塊下跌，Visa（美：V）跌幅擴大至逾5%領跌，萬事達（美：MA）跌近4%，美國運通（美：AXP）跌逾1%。報道稱，亞馬遜（美：AMZN）表示2022年1月19日起將停止接受在英國發行的Visa信用卡支付。

【23：07】道指插116點，納指跌0.2%，標指跌逾0.2%或11點。

【22：30】美股開市，道指跌64點，標指跌1點，納指不變。

【21：45】【美股焦點】亞馬遜因高收費不再接受英國Visa信用卡 Visa盤前跌逾3%

【21：12】Target（美：TGT）業績超預期，但CEO警告供應鏈問題導致的成本上漲將對公司造成影響，公司計劃吸收上漲的成本，而非轉嫁消費者。

【21：08】道指期貨跌34點，納指期貨升13點或近0.1%。

【17：00】道指期貨升27點，納指期貨升0.1%。

【12：33】道指期貨跌16點，報36126點；標指期貨跌4點，報4696點；納指期貨跌22點或0.1%，報16287點。

【08：45】【美股焦點】家得寶績勝預期股價升半成 市值超越沃爾瑪

【08：22】【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成 市值超越福特、直逼通用汽車

【08：02】【儲局主席】鮑威爾？布雷納德？ 拜登據報約四天內公布聯儲局主席提名人選

【07：45】中國9月增持少量美國國債 外資持倉規模自3月以來首跌

==以下11月16日（周二）股市==

美國10月零售銷售按月上升1.7%，創7個月來最高，反映即使通脹以30年以來最快速度上漲，消費者也沒有因而減少購買。零售數據及零售股業績均優於預期，帶動美股上升。

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聯儲局官員「放鷹」，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，支持2022年加息兩次，及提議在明年首季結束縮減買債，為加息提供更早的選擇。

「放鷹」言論未震散美股，道指收市升54點，報36142點；標指升18點，報4700點；納指升120點，報15973點。

沃爾瑪（美：WMT）和家得寶（美：HD）昨公布的業績顯示，雖然通脹上升擠壓了購買力，家庭普遍仍保持對商品的強勁需求。沃爾碼上調全年美國同店銷售增長至6%，遠高過市場估計的0.8% ， 股價仍跌2.54%；家得寶上季盈利按年升20%，好過市場預期，主要受惠美國樓市暢旺，股價抽高5.73%。

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美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，12月3日之後，隨着國庫儲備金耗盡，國會能夠處理債務上限的時間不多了，無法想像國會會讓債務違約事件發生。如果國會不上調債務上限，美國將面臨主權評級被降級的風險。她將於短時間內發布新的債務上限指引。另外，耶倫表示到明年下半年，通脹可能會消退。

零售數據佳，美滙呈強，金價連續第二天下滑。紐約期金收市跌12.5美元或0.7%，報1854.1美元。

油價周二個別發展。紐約期油收市跌12美仙，報80.76美元。倫敦布蘭特期油升38美仙，報82.43美元。

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即市走勢︰

【22：56】道指升193點，標指升11點或逾0.2%，納指升11點或近0.1%。

【22：27】美股開市，道指上升72點，標指不變，納指跌0.1%。

【21：34】道指期貨升65點，納指期貨升1點。

【21：30】【美國經濟數據】美國10月零售銷售按月升1.7% 勝市場預期

【19：08】道指期貨跌18點，納指期貨跌0.14%。

【17：48】美滙指數強勢持續，最新報95.54。美股期貨轉跌，道指期貨現跌0.04%、納指及標指期貨齊跌0.05%。

【17：45】【狗狗幣競敵】AMC院線最快兩個月後接受柴犬幣支付

【12：04】道指期貨升8點，報36096點；標指期貨升2點，報4685點；納指期貨升12點或近0.1%，報16201點。

【12：35】【歐洲銀行】法巴傳擬售旗下美國零售銀行 交易估值料達150億美元

【11：00】【中概股】外資撈底中概股 買入阿里巴巴、拼多多、看準網等

【10：20】【中概股】法拉第未來延遲公佈業績 以調查「不準確信息披露」指控

【08：52】【股神巴菲特】巴郡再度增持雪佛龍、清倉默克 蘋果仍是最重倉股

【08：16】【LCID業績】Tesla勁敵Lucid預訂量增至逾1.7萬輛 2022年産量目標2萬輛

==以下11月15日（周一）股市==

市場揣測特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克繼續減持股份，股價最多挫5.3%；收市跌幅縮窄至1.9%，險守千美元關。市傳拜登最快本周決定聯儲局主席人選，美股反覆，道指一度升135點，收市倒跌。

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道指收市跌12點，報36087點；標指跌不足1點，報4682點；納指跌7點，報15853點。Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克與參議員桑德斯隔空在Twitter交鋒，暗示可能出售更多Tesla股份，股價受壓，收市報1013.39美元。

大摩看淡美股，建議投資者遠離美股和債券，在歐洲和日本尋找更好的回報，理由是美國明年通脹挑戰將大於日本和歐洲。大摩料標指明年底收於4400點，較當前水平低約6%；並預計美債息明年底前升至2.1厘，主因經濟增長改善和實際利率上升。

市場關注歐美通脹數據，以判斷央行會否加速收緊貨幣政策。加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）表示，央行已接近作出加息決定的時刻，因為經濟閒置情況已經就快消失，符合央行訂下的前瞻性指引。他稱，加拿大經濟仍然需要貨幣政策的支持以達致完全復甦，但央行仍要以控制通脹壓力為首要任務。消息曝光後，加元兌美元滙價升0.29%，每美元兌1.2512加元。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，對於通脹前景感到非常不安，大部分貨幣政策委員會（MPC）委員仍普遍採取觀望態度，期望看到經濟前景良好的更確實數據，因此作出不加息的決定。金融市場普遍仍然預期MPC在12月加息。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】美10月零售銷售料按月升勢加快 本周迎Nvidia、阿里巴巴業績

即市走勢︰

【23：26】道指升93點，納指倒跌10點。

【22：44】道指升不足百點，納指升0.2%，Tesla股價跌穿1000美元。

【22：30】美股開市，道指升107點，標指升9點，納指升逾0.2%。

【21：27】道指期貨升139點，納指期貨升幅亦擴大至逾0.4%。

【17：22】Tesla盤前試穿1000美元，現跌2.5%，報1007.26美元。道指期貨轉升。

【16：45】道指期貨跌6點，納指期貨升0.2%。

【12：25】道指期貨跌15點，報36084點；標指期貨升1點，報4684點；納指期貨升22點或0.1%，報16222點。

【08：14】【TSLA】馬斯克回應超級富豪須繳交應納稅項 暗示或沽更多Tesla股份？

【07：30】美股上周五反彈，納指漲1%，道指重上36000關。道指收市升179點，報36100點；標指升33點，報4682點；納指升156點，報15860點。歐央行官員稱未達加息條件，歐股周五反覆造好，收市反彈0.3%。

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責任編輯︰梁浩碩