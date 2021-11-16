【美股收市】 Tesla險守千美元關 美股先升後微跌

市場揣測特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克繼續減持股份，股價最多挫5.3%；收市跌幅縮窄至1.9%，險守千美元關。市傳拜登最快本周決定聯儲局主席人選，美股反覆，道指一度升135點，收市倒跌。

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道指收市跌12點，報36087點；標指跌不足1點，報4682點；納指跌7點，報15853點。Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克與參議員桑德斯隔空在Twitter交鋒，暗示可能出售更多Tesla股份，股價受壓，收市報1013.39美元。

大摩看淡美股，建議投資者遠離美股和債券，在歐洲和日本尋找更好的回報，理由是美國明年通脹挑戰將大於日本和歐洲。大摩料標指明年底收於4400點，較當前水平低約6%；並預計美債息明年底前升至2.1厘，主因經濟增長改善和實際利率上升。

市場關注歐美通脹數據，以判斷央行會否加速收緊貨幣政策。加拿大央行行長麥克勒姆(Tiff Macklem)表示，央行已接近作出加息決定的時刻，因為經濟閒置情況已經就快消失，符合央行訂下的前瞻性指引。他稱，加拿大經濟仍然需要貨幣政策的支持以達致完全復甦，但央行仍要以控制通脹壓力為首要任務。消息曝光後，加元兌美元滙價升0.29%，每美元兌1.2512加元。

英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)表示，對於通脹前景感到非常不安，大部分貨幣政策委員會(MPC)委員仍普遍採取觀望態度，期望看到經濟前景良好的更確實數據，因此作出不加息的決定。金融市場普遍仍然預期MPC在12月加息。

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即市走勢︰

【23：26】道指升93點，納指倒跌10點。

【22：44】道指升不足百點，納指升0.2%，Tesla股價跌穿1000美元。

【22：30】美股開市，道指升107點，標指升9點，納指升逾0.2%。

【21：27】道指期貨升139點，納指期貨升幅亦擴大至逾0.4%。

【17：22】Tesla盤前試穿1000美元，現跌2.5%，報1007.26美元。道指期貨轉升。

【16：45】道指期貨跌6點，納指期貨升0.2%。

【12：25】道指期貨跌15點，報36084點；標指期貨升1點，報4684點；納指期貨升22點或0.1%，報16222點。

【08：14】【TSLA】馬斯克回應超級富豪須繳交應納稅項 暗示或沽更多Tesla股份？

【07：30】美股上周五反彈，納指漲1%，道指重上36000關。道指收市升179點，報36100點；標指升33點，報4682點；納指升156點，報15860點。歐央行官員稱未達加息條件，歐股周五反覆造好，收市反彈0.3%。

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責任編輯︰梁浩碩