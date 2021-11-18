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【美股市況】道指跌154點　納指跌0.3%　紐約期油跌逾3%（不斷更新）

股市 02:46 2021/11/18

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美股動態不斷更新

美股偏軟，市場仍在評估通脹的影響。Target（美：TGT）業績超預期，但CEO警告供應鏈問題導致的成本上漲將對公司造成影響，公司計劃吸收上漲的成本，而非轉嫁消費者。Visa（美：V）急挫，因亞馬遜（美：AMZN）因高收費不再接受英國Visa信用卡。

正值市場關注美國聯儲局下任主席的提名問題，市場消息指達拉斯聯儲銀行開始招聘新行長。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【02：36】拜登不滿意美國汽油價格居高不下，要求FTC「立即」調查哄抬價格行為。美國總統拜登致信聯邦貿易委員會FTC，堅稱「有愈來愈多的證據表明石油和天然氣公司，存在反消費者行為」，可能存在反競爭或非法手段。紐約12月期油跌幅擴大至3%，下逼78美元，布蘭特期油下逼80美元至一個多月新低。

 【02：36】紐約12月黃金期貨收漲0.9%，報1870.20美元。

【02：25】紐約期油跌逾3%，徘徊78.16美元

【02：25】道指跌154點或0.4%；納指跌42點或0.3%；標指跌9點

【02：06】美國20年期國債收益率拉升大約1.5個基點，逼近2.07%，日內整體轉漲，美國財政部拍賣20年期美債，得標利率2.065%；拍賣結果出爐前，交投於2.05%。 10年期美債收益率上揚近2.0個基點，30年期美債收益率上揚大約1.3個基點；2年期美債收益率窄幅震盪於日低0.4979%附近，跌約2.0個基點。

【01：53】諾瓦瓦克斯醫藥(美：NVAX)漲10%，曾高見187.57美元，消息稱歐洲藥品管理局(EMA)對其新冠疫苗的有條件上市許可申請進行審查。

【01：45】道指跌171點或0.5%；納指跌43點或0.3%；標指跌14點；美滙指數跌逾0.1%, 報95.8, 此前最高曾見96.24

【01：34】美股中概股跌幅擴大，鬥魚(美：DOYU)跌8.12%，貝殼(美：BEKE)跌近8%，騰訊音樂(美：TME)跌7.33%，老虎證券(美：TIGR)跌約6%，阿里巴巴(美：BABA)跌約4%。

【00：47】比特幣挖礦公司Iris Energy(美：IREN)正式登陸納斯達克，現跌逾6%，報26.15美元，發行價每股28美元。

【00：40】美國白宮新冠疫情顧問Zients表示將提供資金，支持為mRNA新冠疫苗製造商輝瑞/BioNTech、莫德納和分包商額外提供10億劑新冠疫苗。

【00：24】道指跌205點或逾0.5%；納指跌18點或0.1%；標指跌5點；Tesla（美：TSLA）強勢升4.8%；蘋果（美：AAPL）升1.6%

【00：09】紐約期油跌幅擴大至2%，報79.14美元。

【23：29】美股信用支付板塊下跌，Visa（美：V）跌幅擴大至逾5%領跌，萬事達（美：MA）跌近4%，美國運通（美：AXP）跌逾1%。報道稱，亞馬遜（美：AMZN）表示2022年1月19日起將停止接受在英國發行的Visa信用卡支付。  

【23：07】道指插116點，納指跌0.2%，標指跌逾0.2%或11點。

【22：30】美股開市，道指跌64點，標指跌1點，納指不變。

【21：45】【美股焦點】亞馬遜因高收費不再接受英國Visa信用卡　Visa盤前跌逾3%

【21：12】Target（美：TGT）業績超預期，但CEO警告供應鏈問題導致的成本上漲將對公司造成影響，公司計劃吸收上漲的成本，而非轉嫁消費者。

【21：08】道指期貨跌34點，納指期貨升13點或近0.1%。

【17：00】道指期貨升27點，納指期貨升0.1%。

【12：33】道指期貨跌16點，報36126點；標指期貨跌4點，報4696點；納指期貨跌22點或0.1%，報16287點。

【08：45】【美股焦點】家得寶績勝預期股價升半成　市值超越沃爾瑪

【08：22】【LCID】Tesla勁敵Lucid股價升逾兩成　市值超越福特、直逼通用汽車

【08：02】【儲局主席】鮑威爾？布雷納德？　拜登據報約四天內公布聯儲局主席提名人選

【07：45】中國9月增持少量美國國債　外資持倉規模自3月以來首跌

 

==以下11月16日（周二）股市==

美國10月零售銷售按月上升1.7%，創7個月來最高，反映即使通脹以30年以來最快速度上漲，消費者也沒有因而減少購買。零售數據及零售股業績均優於預期，帶動美股上升。

即睇美股收市：

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聯儲局官員「放鷹」，美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）表示，支持2022年加息兩次，及提議在明年首季結束縮減買債，為加息提供更早的選擇。

「放鷹」言論未震散美股，道指收市升54點，報36142點；標指升18點，報4700點；納指升120點，報15973點。

沃爾瑪（美：WMT）和家得寶（美：HD）昨公布的業績顯示，雖然通脹上升擠壓了購買力，家庭普遍仍保持對商品的強勁需求。沃爾碼上調全年美國同店銷售增長至6%，遠高過市場估計的0.8% ， 股價仍跌2.54%；家得寶上季盈利按年升20%，好過市場預期，主要受惠美國樓市暢旺，股價抽高5.73%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，12月3日之後，隨着國庫儲備金耗盡，國會能夠處理債務上限的時間不多了，無法想像國會會讓債務違約事件發生。如果國會不上調債務上限，美國將面臨主權評級被降級的風險。她將於短時間內發布新的債務上限指引。另外，耶倫表示到明年下半年，通脹可能會消退。

零售數據佳，美滙呈強，金價連續第二天下滑。紐約期金收市跌12.5美元或0.7%，報1854.1美元。

油價周二個別發展。紐約期油收市跌12美仙，報80.76美元。倫敦布蘭特期油升38美仙，報82.43美元。

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即市走勢︰

【22：56】道指升193點，標指升11點或逾0.2%，納指升11點或近0.1%。

【22：27】美股開市，道指上升72點，標指不變，納指跌0.1%。

【21：34】道指期貨升65點，納指期貨升1點。

【21：30】【美國經濟數據】美國10月零售銷售按月升1.7%　勝市場預期

【19：08】道指期貨跌18點，納指期貨跌0.14%。

【17：48】美滙指數強勢持續，最新報95.54。美股期貨轉跌，道指期貨現跌0.04%、納指及標指期貨齊跌0.05%。

【17：45】【狗狗幣競敵】AMC院線最快兩個月後接受柴犬幣支付

【12：04】道指期貨升8點，報36096點；標指期貨升2點，報4685點；納指期貨升12點或近0.1%，報16201點。

【12：35】【歐洲銀行】法巴傳擬售旗下美國零售銀行　交易估值料達150億美元

【11：00】【中概股】外資撈底中概股　買入阿里巴巴、拼多多、看準網等

【10：20】【中概股】法拉第未來延遲公佈業績　以調查「不準確信息披露」指控

【08：52】【股神巴菲特】巴郡再度增持雪佛龍、清倉默克　蘋果仍是最重倉股

【08：16】【LCID業績】Tesla勁敵Lucid預訂量增至逾1.7萬輛　2022年産量目標2萬輛

 

==以下11月15日（周一）股市==

市場揣測特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克繼續減持股份，股價最多挫5.3%；收市跌幅縮窄至1.9%，險守千美元關。市傳拜登最快本周決定聯儲局主席人選，美股反覆，道指一度升135點，收市倒跌。

即睇美股收市：

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道指收市跌12點，報36087點；標指跌不足1點，報4682點；納指跌7點，報15853點。Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克與參議員桑德斯隔空在Twitter交鋒，暗示可能出售更多Tesla股份，股價受壓，收市報1013.39美元。

大摩看淡美股，建議投資者遠離美股和債券，在歐洲和日本尋找更好的回報，理由是美國明年通脹挑戰將大於日本和歐洲。大摩料標指明年底收於4400點，較當前水平低約6%；並預計美債息明年底前升至2.1厘，主因經濟增長改善和實際利率上升。

市場關注歐美通脹數據，以判斷央行會否加速收緊貨幣政策。加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）表示，央行已接近作出加息決定的時刻，因為經濟閒置情況已經就快消失，符合央行訂下的前瞻性指引。他稱，加拿大經濟仍然需要貨幣政策的支持以達致完全復甦，但央行仍要以控制通脹壓力為首要任務。消息曝光後，加元兌美元滙價升0.29%，每美元兌1.2512加元。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，對於通脹前景感到非常不安，大部分貨幣政策委員會（MPC）委員仍普遍採取觀望態度，期望看到經濟前景良好的更確實數據，因此作出不加息的決定。金融市場普遍仍然預期MPC在12月加息。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】美10月零售銷售料按月升勢加快　本周迎Nvidia、阿里巴巴業績

即市走勢︰

【23：26】道指升93點，納指倒跌10點。

【22：44】道指升不足百點，納指升0.2%，Tesla股價跌穿1000美元。

【22：30】美股開市，道指升107點，標指升9點，納指升逾0.2%。

【21：27】道指期貨升139點，納指期貨升幅亦擴大至逾0.4%。

【17：22】Tesla盤前試穿1000美元，現跌2.5%，報1007.26美元。道指期貨轉升。

【16：45】道指期貨跌6點，納指期貨升0.2%。

【12：25】道指期貨跌15點，報36084點；標指期貨升1點，報4684點；納指期貨升22點或0.1%，報16222點。

【08：14】【TSLA】馬斯克回應超級富豪須繳交應納稅項　暗示或沽更多Tesla股份？

【07：30】美股上周五反彈，納指漲1%，道指重上36000關。道指收市升179點，報36100點；標指升33點，報4682點；納指升156點，報15860點。歐央行官員稱未達加息條件，歐股周五反覆造好，收市反彈0.3%。

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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