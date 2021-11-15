  • 22°C
香港時間 : 20211115日 (一) 23:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】道指升近百點　納指倒跌　Tesla失990美元（不斷更新）

股市 23:28 2021/11/15

分享：

道指上漲，納指倒跌，市場樂觀預期企業能夠渡過供應鏈危機，而央行將繼續推動股市上漲。Tesla（美：TSLA）股價跌逾4%，創辦人兼行政總裁馬斯克與參議員桑德斯隔空在Twitter交鋒，暗示可能出售更多Tesla股份。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【一周前瞻】美10月零售銷售料按月升勢加快　本周迎Nvidia、阿里巴巴業績

即市走勢︰

【23：26】道指升93點，納指倒跌10點。

【22：44】道指升不足百點，納指升0.2%，Tesla股價跌穿1000美元。

【22：30】美股開市，道指升107點，標指升9點，納指升逾0.2%。

【21：27】道指期貨升139點，納指期貨升幅亦擴大至逾0.4%。

【17：22】Tesla盤前試穿1000美元，現跌2.5%，報1007.26美元。道指期貨轉升。

【16：45】道指期貨跌6點，納指期貨升0.2%。

【12：25】道指期貨跌15點，報36084點；標指期貨升1點，報4684點；納指期貨升22點或0.1%，報16222點。

【08：14】【TSLA】馬斯克回應超級富豪須繳交應納稅項　暗示或沽更多Tesla股份？

【07：30】美股上周五反彈，納指漲1%，道指重上36000關。道指收市升179點，報36100點；標指升33點，報4682點；納指升156點，報15860點。歐央行官員稱未達加息條件，歐股周五反覆造好，收市反彈0.3%。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備* 【按此】聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略 

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【港股ADR+夜期】阿里美股、滙豐ADR較高港近1%　夜期升37點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】謠傳王健林病逝　疑與萬達商管上市有關　萬達：已報警
【新股IPO】謠傳王健林病逝　疑與萬達商管上市有關　萬達：已報警
【阿里巴巴9988】阿里周四公布9月止季績　料持續投資新業務或影響利潤率
【阿里巴巴9988】阿里周四公布9月止季績　料持續投資新業務或影響利潤率
【港股ADR+夜期】阿里美股、滙豐ADR較高港近1%　夜期升37點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股、滙豐ADR較高港近1%　夜期升37點（不斷更新）
【內房危機】融創中國配股兼減持融創服務籌74億元　孫宏斌出資35億無息借款支持經營、兩股挫7%及一成
【內房危機】融創中國配股兼減持融創服務籌74億元　孫宏斌出資35億無息借款支持經營、兩股挫7%及一成
【恒大危機】瑞銀亞洲債券老臣子基金經理離職　持大量恒大等內房敞口
【恒大危機】瑞銀亞洲債券老臣子基金經理離職　持大量恒大等內房敞口
【TSLA】馬斯克回應超級富豪須繳交應納稅項　暗示或沽更多Tesla股份？
【TSLA】馬斯克回應超級富豪須繳交應納稅項　暗示或沽更多Tesla股份？
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款