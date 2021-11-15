【美股市況】道指升近百點　納指倒跌　Tesla失990美元（不斷更新）

道指上漲，納指倒跌，市場樂觀預期企業能夠渡過供應鏈危機，而央行將繼續推動股市上漲。Tesla（美：TSLA）股價跌逾4%，創辦人兼行政總裁馬斯克與參議員桑德斯隔空在Twitter交鋒，暗示可能出售更多Tesla股份。

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焦點新聞︰

【一周前瞻】美10月零售銷售料按月升勢加快 本周迎Nvidia、阿里巴巴業績

即市走勢︰

【23：26】道指升93點，納指倒跌10點。

【22：44】道指升不足百點，納指升0.2%，Tesla股價跌穿1000美元。

【22：30】美股開市，道指升107點，標指升9點，納指升逾0.2%。

【21：27】道指期貨升139點，納指期貨升幅亦擴大至逾0.4%。

【17：22】Tesla盤前試穿1000美元，現跌2.5%，報1007.26美元。道指期貨轉升。

【16：45】道指期貨跌6點，納指期貨升0.2%。

【12：25】道指期貨跌15點，報36084點；標指期貨升1點，報4684點；納指期貨升22點或0.1%，報16222點。

【08：14】【TSLA】馬斯克回應超級富豪須繳交應納稅項 暗示或沽更多Tesla股份？

【07：30】美股上周五反彈，納指漲1%，道指重上36000關。道指收市升179點，報36100點；標指升33點，報4682點；納指升156點，報15860點。歐央行官員稱未達加息條件，歐股周五反覆造好，收市反彈0.3%。

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責任編輯︰梁浩碩