【重回軌道】日本政府擬明年1月重啟「Go To Travel」計劃 冀能刺激本土旅遊經濟

據日媒報導，日本政府正考慮最快於明年1月中旬，重啟「Go To Travel」計劃，以刺激本土旅遊經濟，並或於本周五（19日）公布詳情。

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當局應旅業要求，會審視疫情走向及研發新冠口服藥的進度，才決定會否何時恢復計劃；而當局初步構思會減低住宿補助，由原定1.4萬日圓減至1萬日圖，以防遊客僅住入高住宿設施，令中小商戶無法受惠。另外，政府會提供平日折扣更多的優惠券，以防周末出現過於多市民聚集。

現時日本全國新冠疫情有所緩和，截止周六（13日）為止，確診人數為194人，較8月高峰時間的25,662單，情況穩定下來。

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責任編輯：潘曉豐