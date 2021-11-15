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【利物浦恐襲】的士爆炸釀1死 英國提升恐襲級別至非常嚴重（第二版）

環球經濟金融 22:41 2021/11/15

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英國利物浦一間婦科醫院外發生汽車爆炸，一輛的士男乘客當場死亡，司機送院救治。爆炸發生在當地時間周日（14日）早上，亦是英國國殤紀念日。當地警方事後以反恐法拘捕3名年齡介乎21至29歲的男子，正調查爆炸原因。

（第二版更新英國提升恐襲級別）

入冬歐洲疫情大爆發 英國確診反而趨跌 【下一頁】

英國內政部周一（15日）宣布，提升恐怖襲擊級別一級至「非常嚴重」（Severe），即受襲機會很高（highly likely），為5級機制中的第4級。

默西賽德郡（Merseyside）警方周日早上10時59分時接報，指市中心利物浦女子醫院（Liverpool Women's Hospital）外有的士發生爆炸，警方連同拆彈專家、消防人員及救護車到場後，發現一名男乘客當場死亡。警方指的士司機受傷被送往醫院治理，情況穩定。

英國西北反恐警察部表示，事後以反恐法拘捕3名分別為29歲、26歲和21歲的男子，目前拘留在肯辛頓（Kensington）。警察續稱，由於爆炸發生在醫院正門，由於事發地點距離利物浦大教堂不遠，當日正舉行紀念活動，將調查是否故意策劃爆炸地點。

調查人員指，爆炸發生在國殤紀念日默哀活動前夕，火勢迅速蔓延，幸好司機及時逃出，暫未被拘捕，同時排除車輛故障導致爆炸。

倫敦地鐵擬罷工改善工作環境 Uber加薪搶司機 【下一頁】

爆炸案由西北反恐警察領導調查，同時獲默西賽德郡警方及軍情五處（MI5）協助，正調查爆炸原因及確認死者身份。利物浦女子醫院暫時關閉，直至另行通知，已安排病人轉送至其他醫院。

BBC引述目擊者指，當時聽到一聲巨響，看到的士突然起火，有人從車輛跳出並尖叫，車內仍然有人。社交網站相片顯示，有車輛在醫院外起火，的士嚴重焚毀。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，感謝緊急服務部門的快速反應及專業精神。

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責任編輯：郭麗明

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