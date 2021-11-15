▲ 【新股IPO】內地辣味零食商衞龍通過上市聆訊 第二次闖關

內地辣味零食商衞龍通過上市聆訊。港交所文件顯示，衛龍美味已通過港交所上市聆訊。衛龍5月中曾向港交所遞交招股書，而今次是第二次闖關。

根據最新的招股文件，衛龍食品中國領先的辣味休閒食品企業 ，旗下產品包括大麵筋、小麵筋、大辣棒、小辣棒、親嘴燒、魔芋粉、風吃海帶 、軟豆皮 、78°滷蛋 及肉製品等。

市場份額為5.7% 市佔率第一

招股書顯示，按2020年零售額計，在中國所有辣味休閑食品企業中，衛龍排名第一，市場份額為5.7%。衛龍95%的消費者年齡在35歲及以下，55%的消費者是25歲及以下年輕人。

上半年利潤倒退2.5%

2018年至2020年，公司營業收入分別為27.52億元（人民幣‧下同）、33.85億元、41.2億元；今年上半年收入為23億元，按年升22%。利潤分別為4.76億元、6.58億元、8.19億元；今年上半年利潤則為3.58億元，按年跌2.5%。今年上半年毛利為36.9%，按年跌0.6個百分點。

衞龍指出，自2021年年初，中國部分城市再次出現新冠肺炎病例，政府在該等地 區採取了進一步措施及行動，公司於該等地區的採購、生產、物流及銷售活動以及經銷商招募及培訓銷售專員及擴大經銷商的銷售網絡均受到影響。

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