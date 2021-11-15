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阿里巴巴9988第三季業績預期不理想　憧憬第四季轉佳買賣策略怎部署

股市 13:05 2021/11/15

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阿里巴巴 （09988） 周四收市後將公布業績，有大行料淨利潤按年跌兩成七；阿里巴巴在監管風暴下低調迎接雙十一，不過銷售額仍創新高，較去年增8.4%，阿里巴巴業績如何預示？前景點睇？績前值得吸納？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：聚焦阿里巴巴9988業績 環球通脹升溫談投資策略（附time code）

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26：09 - 觀眾問股：康師傅 （00322） 甚麼價位可買入？
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35：14 - 領展 （00823） 收購可帶動股價上升？現市況值得吸納？
36：28 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 26.4有貨應止賺？
37：56 - 觀眾問股：友邦保險 （01299） 前景點睇？短綫可重上90元？
39：25 - 觀眾問股：平安好醫生 （01833） 現價可買入？前景點睇？
41：06 - 觀眾問股：F山證鐵礦石 （03047） 現水平可吸納？
43：25 - 觀眾問股：阜博 （03738） 前景點睇？可追入？
45：08 - 觀眾問股：中匯集團 （00382） 值得吸納？
46：28 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 現價值得買入？
47：34 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 前景點睇？甚麼價位可買入？
48：42 - 恒指早段市況速覽　
51：15 - 財經日誌提提你
52：08 - 北交所上市　對港交所 （00388） 衝擊不大？

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