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【2022展望】大摩：中資股明年面對4大風險持審慎態度　看好A股多於港股（附恒指目標）

股市 12:32 2021/11/15

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【2022展望】摩根士丹利預期，中國股市明年仍受面對多種風險

受大型監管重置消息困擾，中國股市今年來相對跑輸其他新興市場，摩根士丹利預期，中國股市明年仍受面對多種風險，包括盈利受壓、流動性持續收緊、中美非貿易層面的緊張局勢及近期的房地產市場波動，因此大摩偏好A股多於離岸中資股。大摩發布2022年基本情況預期，恒指目標價為25000點。

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高盛：重新看好離岸中資股【下一頁】

「我們對中資股維持相對審慎態度，在環球新興市場框架中，將中資股保持『與市場同步』評級。」大摩預期，明年底前上升空間有限，預期MSCI中國指數潛在升幅僅3%，MSCI新興市場指數僅3%。

該行稱，MSCI中國仍處於關鍵時刻，今年來回報跑輸新興市場約15點子，為環球金融危機以來最差的表現，而傳統的結構性牛市交易（互聯網）則轉向一個新的經營環境，因此即使中資股表現令人失望，但短線大市波動性仍高，料仍有進一步下行空間。

大摩指中國可控制債務問題避免金融震盪【下一頁】

大摩指出，現時對中國股市有4大風險。

（1）盈利增長面對挑戰：生產物價指數上升，冬季或有潛在缺電問題，疫情反覆，樓市及零售銷售進一步降溫。
（2）明年股市流動性偏緊：政府放鬆政策的力度會保持溫和，預期只會有輕微放寬。
（3）房地產市場違約仍是尚未解決的主要風險，離岸房地產債券定價已接近違約，而且12月或明年1月將面臨大規模贖回潮。
（4）中美在貿易以外的緊張關係升溫，特別在審計爭議方面，預期美國會更快採用更嚴格的退休協議。

相關文章：【大行報告】大摩：中港通關日子較預期更遲　降九龍倉置業評級及目標價

港股 上升空間 MSCI中國指數 恒生指數 中國指數 新興市場 中國 滬深300指數 恒生中國企業指數

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